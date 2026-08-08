Kāpēc vajadzētu izmest vannas istabas paklājiņu: ar ko to labāk aizstāt
Vannas istabas paklājiņš šķiet neatņemama interjera sastāvdaļa, taču tieši tas var kļūt par iemeslu nepatīkamam aromātam un mitruma uzkrāšanai.
Blogeris un uzkopšanas speciālists Marks Ļubčiks vietnē "TikTok" skaidroja, kāpēc iesaka atteikties no vannas istabas paklājiņa un ar ko to labāk aizstāt.
Pēc eksperta teiktā, pat ja vannas istaba šķiet tīra, specifiska smaka bieži vien rodas tieši grīdas paklājiņa dēļ. Tajā uzkrājas netīrumi un atmirušās ādas daļiņas.
"Jūs savācat netīrumus pa visu dzīvokli, pēc tam tos noslaukāt uz paklājiņa, bet pēc tam to izmazgājat reizi nedēļā vai reizi divās nedēļās. Taču ar to nepietiek – patiešām nepietiek," norādīja blogeris.
Dažus vannas istabas paklājiņus vispār var tikai izsūkt ar putekļsūcēju. Tāpēc tajos gadiem var uzkrāties netīrumi un mitrums.
Ar ko aizstāt parasto vannas istabas paklājiņu?
Marks Ļubčiks iesaka izmantot nelielu, blīvu paklājiņu, kas līdzinās viesnīcās izmantotajiem kāju dvieļiem. Pēc blogera teiktā, to vajadzētu izklāt tikai pēc dušas vai vannas, bet pēc lietošanas uzreiz izžāvēt.
"Es to izmantoju tikai tad, kad pēc dušas man ar slapjām kājām jāuzkāpj uz kaut kā. Tieši tāpēc manā vannas istabā nekad nav nepatīkamu aromātu," stāstīja blogeris.