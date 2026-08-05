Vasarīgas un veldzējošas limonādes. RECEPTES
Īsta vasaras limonāde.
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Vasarīgas un veldzējošas limonādes. RECEPTES

Ieva Salmane

Žurnāls "100 Labi Padomi"

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Kad vasara ir pilnbriedā un pilns dārzs, mežs un tirgus ar ogām un augļiem, no tiem var pagatavot atspirdzinošu limonādi.

Cukura daudzumu pieregulē atkarībā no augļu salduma. Limonādes var arī padarīt mazliet pieaugušākas, ūdens vai gāzētā ūdens vietā pievienojot vieglu baltvīnu vai dzirkstošu vīnu. 

Arbūzu limonāde

15 minūtes
6 personām

Nepieciešams:
1 kg arbūza mīkstuma bez sēklām
500 ml gāzēta ūdens
2 citroni
5 ēdk. cukura sīrupa
ledus un piparmētra pasniegšanai
500 ml ūdens

Pagatavošana:
Arbūzu sablendē. Masā iemaisi ūdeni, sīrupu, citronu sulu. Liec glāzēs ledus gabalus un katrā pa piparmētru zariņam. Sadali pa tām arbūza masu un piepildi glāzes ar gāzēto ūdeni. Viegli apmaisi un pasniedz.

Zemeņu limonādes koncentrāts

Koncentrātu ledusskapī var uzglabāt pāris dienu. No tā ātri var pagatavot limonādi, kad vien tīk. Ja limonādi pasniegsi ar salmiņu, zemeņu koncentrātu sablendē, lai augļa gabaliņi neaizsprostotu salmiņu.

15 minūtes + laiks zemeņu iecukurošanai
6 personām

Nepieciešams:
500 g zemeņu bez kauslapām
300 g cukura
2 laimi
ledus pasniegšanai
1 l gāzēta ūdens

Pagatavošana:
Zemenes sagriez mazos gabaliņos vai sakapā. Laimu sagriez plānās šķēlītēs. Zemenes samaisi ar cukuru un laimu. Liec ledusskapī vismaz uz 6 stundām un ik pa laikam apmaisi, lai izkūst cukurs.
Liec glāzē ledu, pievieno pāris ēdamkarotes iecukuroto zemeņu un uzlej gāzēto ūdeni.

Persiku limonāde

Cukura vietā augļiem var pievienot medu.

25 minūtes
4 personām

Nepieciešams:
4 gatavi persiki
2 citroni
150 g cukura
1 tējk. vaniļas cukura
1 l ūdens

Pagatavošana:
Persikiem izņem kauliņus un augļus sagriez šķēlēs. Liec katlā un pievieno citronu sulu, cukuru, vaniļas cukuru un pāris ēdamkarotes ūdens. Sutini 10–15 minūtes, līdz persiki sajukuši biezenī. Izberz to caur sietiņu, tad atšķaidi ar ūdeni, lej glāzēs un pasniedz.

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