Pirmā palīdzība traumām: kāpēc brūču ziede ir obligāta katrā ceļojumu somā?
Traumas un nobrāzumi bieži vien notiek negaidīti, īpaši aktīvu atvaļinājumu, sportisku aktivitāšu un ģimenes izbraukumu laikā. Ja gadās gūt nobrāzumu vai iegriezumu, ir būtiski zināt pareizos soļus tā aprūpē, jo nepareiza kopšana var veicināt infekciju attīstību un ievērojami palēnināt atveseļošanos. Savlaicīga un pareiza pirmā palīdzība ir pamats veselīgai ādas atjaunošanai un rētu profilaksei.
Pārdomāta pirmās palīdzības aptieciņa ļauj ātrāk un mierīgāk reaģēt stresa brīžos, palīdzot nodrošināt audu reģenerāciju (atjaunošanos) un efektīvu aizsardzību pret apkārtējās vides baktērijām. Kā viens no uzticamākajiem palīgiem tajā ir kvalitatīva brūču ziede, kas optimizē mikrovidi audu sadzīšanas procesam un pasargā jutīgo zonu no ārējiem kairinātājiem.
Saturs
- Kā pareizi apstrādāt brūci tūlīt pēc traumas gūšanas?
- Kāpēc bezalkohola dezinfekcijas līdzekļi ir drošāki par spirtu un ūdeņraža peroksīdu?
- Kā brūču ziede veicina ātrāku audu atjaunošanos un pasargā no infekcijām?
- Kā izvēlēties piemērotākos plāksterus brūces aizsardzībai no ārējās vides?
- Kādi ir brūču dzīšanas posmi un kā izvairīties no rētu veidošanās?
- Apotheka farmaceitu ieteikumi un konsultācijas Tavai drošībai
Kā pareizi apstrādāt brūci tūlīt pēc traumas gūšanas?
Tūlītēja brūces iztīrīšana un saudzīga dezinfekcija ir svarīgākais solis, lai novērstu komplikācijas un mazinātu infekcijas risku. Pirmā palīdzība vienmēr sākas ar paša aprūpētāja higiēnu – pirms jebkādu manipulāciju veikšanas rūpīgi jānomazgā rokas ar ziepēm vai jāizmanto roku dezinfekcijas līdzeklis. Nākamais solis ir asiņošanas apturēšana, izmantojot sterilu marles tamponu un viegli uzspiežot uz bojātās vietas, līdz asiņošana mitējas. Tam seko traumas vietas skalošana, kas palīdz atbrīvoties no netīrumiem un smiltīm.
Kā pareizi tīrīt virspusējus nobrāzumus mājas apstākļos?
Virspusēji ādas bojājumi bieži izskatās biedējoši lielā laukuma dēļ, taču tos parasti var droši aprūpēt mājās. Šādas traumas ieteicams skalot zem vēsa vai remdena tekoša ūdens, kas nomierina kairināto ādu. Vēl piemērotāka izvēle ir aptiekās iegādājams fizioloģiskais šķīdums (sterils 0,9% sālsūdens šķīdums, kura sastāvs ir pilnībā atbilstošs cilvēka organisma dabiskajai videi), kas ir audiem īpaši saudzīgs un neizraisa kairinājumu. Brūci nedrīkst spēcīgi berzēt ar dvieli, lai nepaplašinātu ādas bojājumu.
Kādos gadījumos brūču ārstēšanai nepieciešama ārsta palīdzība?
Lielāko daļu nelielu traumu var veiksmīgi aprūpēt mājās, taču medicīniskā palīdzība ir nekavējoties jāmeklē, ja:
- Brūce ir dziļa, plēsta un tās malas nepiekļaujas viena otrai (var būt nepieciešama šūšana).
- Brūcē ir iestrēguši lieli svešķermeņi, kurus nevar viegli un droši izskalot.
- Novērojama spēcīga, pulsējoša vai neapturama asiņošana, kas nerimstas pēc vairāku minūšu nepārtraukta spiediena.
Kāpēc bezalkohola dezinfekcijas līdzekļi ir drošāki par spirtu un ūdeņraža peroksīdu?
Dezinfekcijas līdzekļi iznīcina patogēnos mikroorganismus (slimības izraisošās baktērijas) brūces vietā. Vēsturiski populārie spirta bāzes šķīdumi un ūdeņraža peroksīds mūsdienās tiek uzskatīti par pārāk agresīviem atvērtai brūcei. Tie iznīcina ne tikai baktērijas, bet arī bojā veselās, jaunveidojošās šūnas, tādējādi palēninot reģenerācijas procesu un palielinot rētu veidošanās risku.
Mūsdienās farmaceiti iesaka izvēlēties bezalkohola dezinfekcijas līdzekļus, kas ir saudzīgi pret audiem un neizraisa košanas vai dedzināšanas sajūtu. Tas ir īpaši noderīgi, apstrādājot bērnu traumas, jo nesāpīga procedūra mazina stresu gan bērnam, gan vecākiem.
Kā brūču ziede veicina ātrāku audu atjaunošanos un pasargā no infekcijām?
Brūces, kas tiek uzturētas mēreni mitrā vidē, sadzīst ātrāk un ar mazāku rētu veidošanās risku nekā tās, kas atstātas atklātas un sausas. Kvalitatīva brūču ziede nodrošina šo optimālo mitruma līmeni un izveido fizisku aizsargbarjeru pret kairinātājiem. Atšķirībā no krēmiem, ziedēm ir blīvāka tekstūra – tās ilgāk saglabājas uz ādas, lēnāk un vienmērīgāk izdalot aktīvās vielas, kas ir liela priekšrocība ceļojumu laikā, kad nav iespējas bieži mainīt pārsējus.
Lai būtu gatavi neparedzētām situācijām izbraukumu laikā, ceļojumu aptieciņā ieteicams iekļaut:
- Dezinfekcijas līdzeklis bez alkohola: saudzīgai un nesāpīgai brūces attīrīšanai no baktērijām.
- Brūču ziede: mitras dzīšanas vides nodrošināšanai un infekciju profilaksei.
- Dažāda izmēra un veida plāksteri: brūces fiziskai aizsardzībai pret ārējās vides kairinātājiem.
- Sterili marles pārsēji: asiņošanas apturēšanai un lielāku traumu drošai nosegšanai.
- Elastīgā saite: pārsēju fiksēšanai vai sastiepumu atslogošanai aktīvas atpūtas laikā.
- Šķēres un pincete: pārsienamā materiāla pielāgošanai un sīku svešķermeņu izņemšanai no ādas.
Kā metiluracils un lidokaīns palīdz brūču ārstēšanā?
Specializētie aptiekas līdzekļi bieži satur papildu aktīvās vielas. Metiluracils (viela, kas stimulē šūnu dalīšanos) palīdz paātrināt audu reģenerāciju un mazināt lokālus iekaisuma procesus. Savukārt lidokaīns (vietējās anestēzijas jeb atsāpināšanas līdzeklis) īslaicīgi bloķē sāpju signālus nervos, sniedzot tūlītēju atvieglojumu akūtā fāzē pēc ievainojuma gūšanas.
Kā kopt nedzīstošas brūces un pēcoperācijas rētas?
Lēnāk dzīstošām traumām, hroniskiem bojājumiem vai pēcoperācijas rētām pieejamas specifiskas ziedes nedzīstošām brūcēm, kas stimulē lokālo asinsriti un apgādā audus ar atjaunošanās procesam nepieciešamajām vielām. Silikona bāzes ziedes un plāksteri palīdz mīkstināt jau izveidojušos rētaudus, uzlabo to elastību un vizuāli padara rētu mazāk pamanāmu. Sarežģītu brūču gadījumā vienmēr jākonsultējas ar ārstu.
Kā izvēlēties piemērotākos plāksterus brūces aizsardzībai no ārējās vides?
Atbilstoši izvēlēti plāksteri un sterili pārsēji pasargā brūci no netīrumiem un mehāniska kairinājuma. Izvēloties plāksteri, jāņem vērā traumas atrašanās vieta un plānotās ikdienas aktivitātes.
|
Plākstera veids
|
Galvenā priekšrocība
|
Ieteicamā situācija
|
Ūdensizturīgie plāksteri
|
Neļauj mitrumam un netīrumiem iekļūt brūcē, ļauj ādai elpot
|
Aktīva atpūta, peldēšanās, mazgāšanās
|
Auduma plāksteri
|
Augsta gaisa caurlaidība un īpaša elastība
|
Vietās, kas pakļautas kustībām (piem., locītavas)
|
Silikona plāksteri rētām
|
Īpaši saudzīga noņemšana un rētaudu mīkstināšana
|
Jutīga āda, ilgstoša pēcoperācijas rētu kopšana
|
Savelkošie plāksteri
|
Palīdz cieši tuvināt un fiksēt brūces malas (imitē šuvju efektu)
|
Nelieli, taisni griezumi bez spēcīgas asiņošanas
Kādi ir brūču dzīšanas posmi un kā izvairīties no rētu veidošanās?
Ādas reģenerācija notiek vairākos secīgos posmos:
- Iekaisuma fāze (ilgst dažas dienas): organisms dabiski attīra brūci no atmirušajām šūnām un baktērijām. Neliels apsārtums un tūska ir normāla imūnsistēmas reakcija.
- Proliferācijas fāze: aktīva jaunu audu un kolagēna (olbaltumvielas, kas nodrošina ādas stiprību un elastību) veidošanās.
- Nobriešanas fāze (var ilgt mēnešus): audi kļūst izturīgāki.
Svarīgākais noteikums: Nekad nedrīkst noplēst izveidojušās kreveles! Tās kalpo kā bioloģisks "plāksteris", kas aizsargā jaunos audus. Kreveles noplēšana izraisa atkārtotu asiņošanu, aizkavē dzīšanu un ievērojami palielina rētu veidošanās risku. Atveseļošanos veicina arī pilnvērtīgs uzturs (īpaši C vitamīns un cinks) un optimāla mitruma līmeņa uzturēšana brūcē ar ziedes palīdzību.
Apotheka farmaceitu ieteikumi un konsultācijas Tavai drošībai
Savlaicīga, tīra un pareiza rīcība uzreiz pēc traumas gūšanas būtiski samazina infekciju un rētu risku. Piemērota brūču ziede, kvalitatīvi plāksteri un saudzīgi dezinfekcijas līdzekļi ir obligāts pamats katras mājas un ceļojumu aptieciņas saturam. Tā kā katra organisma reakcija uz ievainojumiem atšķiras, ilgstošu simptomu vai grūti dzīstošu brūču gadījumā vienmēr savlaicīgi konsultējieties ar ārstu.
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