Mēli var norīt! Vienkāršas receptes ar dārzeņiem, kuras ēdīs pat bērni
Uztura speciālisti regulāri uzsver, ka bērnu ikdienas uzturā būtiska nozīme ir dārzeņiem, pākšaugiem un citiem augu valsts produktiem. Bet – ko darīt, ja mazais atsakās tos ēst?
"Ja dārzeņi tiek pasniegti bērniem pievilcīgā veidā un iekļauti iecienītos ēdienos, tos ir daudz vieglāk padarīt par neatņemamu ikdienas uztura daļu," stāsta Monika Anilione, "Lidl" Korporatīvās sociālās atbildības vadītāja Baltijas valstīs.
Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā bērnu uzturā iekļaut vairāk dārzeņu, ir pievienot tos ēdieniem, kurus bērni jau iecienījuši. Piemēram, rīvēti burkāni, cukīni vai ķirbis lieliski papildina pankūkas, kēksiņus vai makaronu mērces. Dārzeņi tajos ir gandrīz nemanāmi, taču ēdiens kļūst uzturvielām bagātāks un sātīgāks. Tos var pievienot arī kartupeļu sacepumiem, izmantot kā picas piedevas vai iemaisīt putrās. Savukārt pākšaugi, piemēram, lēcas vai turku zirņi, viegli pārvēršami par vērtīgu papildinājumu zupām, sautējumiem vai sviestmaižu smēriņiem.
Lai iedvesmotu ģimenes ikdienas ēdienkartē iekļaut vairāk dārzeņu, "Lidl" dalās ar trim vienkāršām receptēm, kurās dārzeņi kļūst par gardu un vērtīgu ikdienas maltīšu sastāvdaļu.
Pasta ar dārzeņu mērci
Nepieciešams:
400 g konservētu sasmalcinātu tomātu
150 g makaronu
2 lieli burkāni
1 cukīni
1 paprika
1 neliels sīpols
1 ķiploka daiviņa
nedaudz eļļas, sāls un pipari pēc garšas
Pagatavošana:
Burkānus, papriku, sīpolu un cukīni sagriez gabaliņos. Kopā ar ķiploka daiviņu liec uz cepamās pannas, pārslaki ar eļļu, pievieno sāli un piparus un cep 180 grādu temperatūrā apmēram 30 minūtes, līdz dārzeņi kļūst mīksti. Izceptos dārzeņus sablendē kopā ar tomātiem līdz viendabīgai masai.
Makaronus izvāri un sajauc ar dārzeņu mērci. Ja tā ir pārāk bieza, pievieno nedaudz ūdens, kurā vārīti makaroni.
Krāsnī cepti cukīni salmiņi
Nepieciešams:
1 cukīni
150 g mandeļu miltu
50 g kviešu miltu
50 ml augu izcelsmes piens vai ūdens
saldās paprikas pulveris, sāls un pipari
Pagatavošana:
Uzkarsē cepeškrāsni līdz 200 grādiem. Cukīni sagriez salmiņos. Vienā bļodā kopā ar ūdeni vai augu izcelsmes pienu sajauc kviešu miltus, sāli, piparus, paprikas pulveri. Otrā bļodā ieber mandeļu miltus. Cukīni gabaliņus iemērc šķidrajā maisījumā, pēc tam apviļā mandeļu miltos un vienā kārtā izkārto uz cepamās pannas. Cep 20–30 minūtes.
Itāļu gnoči ar spinātiem
Nepieciešams:
400 g kartupeļu
150 g kviešu miltu
1 cukīni
1 burkāns
sauja svaigu spinātu
sauja izmērcētu Indijas riekstu
olīveļļa, sāls
Pagatavošana:
Kartupeļus novāri, nomizo un sastampā. Spinātus īsi novāri, nospied lieko šķidrumu, sablendē un pievieno kartupeļiem kopā ar sāli. Pakāpeniski pievieno miltus un samīci mīklu, līdz tā kļūst mīksta un nelīp pie rokām. Mīklu sarullē garās strēmelēs un sagriez nelielos gabaliņos, lai tie iegūst gnoči formu. Izveidotās kartupeļu klimpiņas vāri sālsūdenī 1–2 minūtes, līdz tās uzpeld ūdens virspusē.
Lai pagatavotu mērci, burkānu un cukīni novāri mīkstus, pēc tam sablendē kopā ar Indijas riekstiem, olīveļļu, sāli un nelielu daudzumu ūdens, līdz tiek iegūta krēmīga konsistence. Pasniedz kopā ar pagatavotajiem gnoči.