Nemet ārā ķiršu kauliņus - tiem ir kāds negaidīts pielietojums
Pēc ievārījuma, kompota gatavošanas vai vienkārši ķiršu baudīšanas bieži vien paliek pāri sauja vai pat vesela bļoda ar kauliņiem. Taču tos nevajag mest ārā – no ķiršu kauliņiem var pagatavot atkārtoti lietojamu spilvenu, kas ziemā kalpos kā dabisks sildītājs, bet vasarā – kā auksta komprese.
Šāds risinājums ir vienkāršs, ekonomisks un videi draudzīgs. Ķiršu kauliņu spilvens var palīdzēt sasildīties, atslābināt saspringtus muskuļus vai atvēsināties karstā laikā.
Kā pareizi sagatavot ķiršu kauliņus?
Spilvenam drīkst izmantot tikai veselus, tīrus un pilnībā izžāvētus ķiršu kauliņus. Bojāti vai saplaisājuši kauliņi jāizmet, jo to iekšpusē esošais kodols var saturēt vielas, kas sadaloties var izdalīt cianīdu.
Lai kauliņi būtu piemēroti atkārtotai izmantošanai:
- Rūpīgi nomazgājiet ķiršu kauliņus.
- Ievietojiet tos katlā, pārlejiet ar ūdeni un vāriet aptuveni 20–30 minūtes.
- Vēlreiz paberzējiet kauliņus ar rokām, lai noņemtu atlikušo augļa mīkstumu.
- Kārtīgi noskalojiet un izklājiet vienā kārtā.
- Žāvējiet vairākas dienas labi vēdināmā vietā vai cepeškrāsnī ļoti zemā temperatūrā, atstājot durvis nedaudz atvērtas.
Svarīgi pārliecināties, ka kauliņos nav palicis mitrums. Pretējā gadījumā spilvenā var rasties nepatīkama smaka vai pelējums.
Kā uzšūt ķiršu kauliņu spilvenu?
Spilvenu vislabāk šūt no izturīga kokvilnas vai lina auduma. Atstājiet vienu malu atvērtu, piepildiet spilvenu ar kauliņiem aptuveni līdz divām trešdaļām no tilpuma un pēc tam cieši aizšujiet.
Nav ieteicams izmantot sintētiskus audumus, metāla detaļas vai rāvējslēdzējus, jo tie var sakarst un radīt papildu riskus.
Kā izmantot ķiršu kauliņu spilvenu kā sildītāju?
Sildīšanas laiks var atšķirties atkarībā no spilvena izmēra un mikroviļņu krāsns jaudas. Drošāk sākt ar īsāku laiku – aptuveni 30 sekundēm mikroviļņu krāsnī ar apmēram 600 W jaudu.
Pēc tam spilvenu nepieciešams sakratīt un, ja nepieciešams, sildīt vēl 15–20 sekundes.
Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet temperatūru ar roku. Spilvenu nedrīkst pārkarsēt, jo kauliņi var sākt degt un sabojāt audumu.
Silts ķiršu kauliņu spilvens var noderēt:
- ievietošanai gultā pirms gulētiešanas;
- novietošanai uz pleciem vai kakla;
- saspringtu muskuļu atslābināšanai pēc slodzes.
Kā izmantot ķiršu kauliņu spilvenu kā aukstu kompresi?
Karstā laikā spilvenu var izmantot arī atvēsināšanai. Ievietojiet to tīrā maisiņā un atstājiet saldētavā uz dažām stundām.
Auksto kompresi ieteicams ietīt dvielī un turēt uz ādas ne ilgāk kā 15–20 minūtes.
Drošības padomi
Ķiršu kauliņu spilvenu izmantojiet tikai pieaugušo uzraudzībā. Sargājiet to no maziem bērniem un dzīvniekiem.
Nepārkarsējiet spilvenu un pirms katras lietošanas pārbaudiet tā stāvokli – audumam jābūt nebojātam, bet kauliņiem – sausiem un tīriem.
Praktisks palīgs katrā mājā
Ķiršu kauliņu spilvens ir vienkāršs un daudzpusīgs risinājums, kas neprasa lielus izdevumus. Tas var sasildīt aukstā laikā, palīdzēt atvēsināties vasarā un dot iespēju lietderīgi izmantot to, kas citādi nonāktu atkritumos.
Galvenais – pareizi sagatavot ķiršu kauliņus un ievērot drošības noteikumus.