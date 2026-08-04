Vienkāršs triks, kā ziemā pasargāt ķiplokus no puves
Lai ķiploki pēc novākšanas labi saglabātos līdz pat pavasarim, svarīgi tos pareizi sagatavot uzglabāšanai. Pirmais noteikums – pēc izrakšanas nesteidzieties nokratīt augsni no galviņām.
Tāpat nevajadzētu uzreiz nogriezt lapas un ķiploka lakstus. Aptuveni sešu nedēļu laikā pēc novākšanas no lapām galviņā turpina nonākt barības vielas, kas palīdz ķiplokiem nobriest un uzlabo to uzglabāšanās spējas.
Galvenais ķiploku ienaidnieks ziemas laikā ir mitrums. Pārāk mitros apstākļos galviņas ātri sāk bojāties, tāpēc ķiplokus nevajadzētu turēt mitrās telpās vai ledusskapī atvērtos dārzeņu nodalījumos.
Vispiemērotākā temperatūra ķiploku uzglabāšanai ir aptuveni +12…+15 grādi pēc Celsija. Ideāla būs sausa, vēsa un labi vēdināma telpa ar nemainīgu temperatūru. Ķiplokus ieteicams glabāt pītās kastēs, tīklos vai auduma maisos, kur tiem tiek nodrošināta gaisa cirkulācija. Tos var novietot arī uz koka plauktiem vai grīdas. Savukārt plastmasas maisiņi nav piemēroti – tajos uzkrājas mitrums, un ķiploki var ātri sapūt.
Lai vēl labāk pasargātu ķiploku krājumus no bojāšanās, talkā var ņemt arī dažus aromātiskus augus. Ķiploku galviņās reizēm var atrasties slimību izraisošu sēņu sporas, kas nelabvēlīgos apstākļos var sabojāt visu ražu. Tāpēc uzglabāšanas vietā ķiplokus var novietot kopā ar augiem, kuri izdala fitoncīdus, – piemēram, salviju, piparmētru vai kaķumētru. Šie augi ne tikai palīdz mazināt mikroorganismu ietekmi, bet arī var atbaidīt tripšus – nelielus kaitēkļus, kas mēdz bojāt sīpolu dzimtas augus.
Tomēr arī pareizi uzglabāti ķiploki ik pa laikam ir jāpārbauda. Regulāri apskatiet galviņas un nekavējoties atdaliet tās, kurām parādījušās puves pazīmes, tās kļuvušas mīkstas vai bojātas. Tas palīdzēs pasargāt pārējos ziemas krājumus un saglabāt ķiplokus svaigus pēc iespējas ilgāk.