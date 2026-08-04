Hipotekārais kredīts pašnodarbinātajam: ko banka vērtē?
Saņemt hipotekāro kredītu cilvēkam ar fiksētu darba algu parasti ir vienkāršāk nekā pašnodarbinātajam, uzņēmējam vai klientam ar vairākiem ienākumu avotiem. Tomēr nestandarta ienākumi paši par sevi nenozīmē, ka mājokļa finansējums nav pieejams.
Svarīgākais ir tas, cik stabili, regulāri un pierādāmi ir klienta ienākumi. Tāpēc, meklējot hipotekāro kredītu pašnodarbinātajam vai uzņēmējam, īpaši būtiska ir bankas spēja izvērtēt katru situāciju individuāli.
BluOr Bank piedāvā individuālus risinājumus klientiem ar nestandarta ienākumiem, tostarp pašnodarbinātajiem (jeb – freelancer), uzņēmumu īpašniekiem un cilvēkiem ar vairākiem ienākumu avotiem.
Ko nozīmē nestandarta ienākumi?
Par nestandarta ienākumiem parasti uzskata situācijas, kurās klienta maksātspēju nevar novērtēt tikai pēc vienas regulāras darba algas, par kuru ik mēnesi tiek sniegta informācija VID.
Tie var būt:
- ienākumi no saimnieciskās darbības;
- uzņēmuma īpašnieka ienākumi;
- dividendes;
- ienākumi no vairākiem darba devējiem;
- autoratlīdzības;
- īres ienākumi;
- mainīga apmēra ienākumi;
- ārzemēs gūtie ienākumi;
- kombinēti ienākumi no vairākiem avotiem.
Šādos gadījumos banka parasti vērtē ne tikai konkrētā mēneša ienākumus, bet arī to vēsturi, regularitāti un ilgtspēju.
Vai pašnodarbinātais var saņemt hipotekāro kredītu?
Jā. Arī pašnodarbinātas personas, individuālie komersanti un uzņēmumu īpašnieki var saņemt hipotekāro kredītu mājokļa iegādei.
Galvenais nosacījums ir spēja pierādīt stabilus un pietiekamus ienākumus, kas ļaus droši pildīt kredītsaistības arī nākotnē.
Izvērtējot pieteikumu, banka analizē ne tikai ienākumu apmēru, bet arī citus faktorus:
- ienākumu regularitāti un stabilitāti;
- saimnieciskās darbības vai uzņēmuma darbības ilgumu;
- nozares specifiku un iespējamo sezonalitāti;
- nodokļu nomaksu;
- konta apgrozījumu;
- esošās kredītsaistības un kredītvēsturi;
- pirmās iemaksas apmēru;
- iegādājamā īpašuma vērtību.
Svarīgi ir ne tikai tas, cik pelni šodien, bet arī tas, cik stabili un prognozējami ir Tavi ienākumi ilgtermiņā.
Kā banka vērtē uzņēmuma īpašnieka ienākumus?
Uzņēmuma īpašnieka situācija var būt sarežģītāka nekā algotam darbiniekam. Pat ja uzņēmums strādā ar peļņu, īpašnieka personīgie ienākumi var būt neregulāri vai veidoties no vairākiem avotiem.
Banka var vērtēt:
- darba algu uzņēmumā;
- saņemtās dividendes;
- uzņēmuma finanšu rezultātus;
- uzņēmuma apgrozījumu un peļņu;
- uzņēmuma darbības ilgumu;
- nozares stabilitāti;
- īpašnieka personīgās saistības.
BluOr Bank šādās situācijās piedāvā individuālu izvērtēšanu, neaprobežojoties tikai ar vienu formālu ienākumu rādītāju. Tiek vērtēta kopējā finanšu situācija un spēja ilgtermiņā pildīt kredītsaistības.
Kāpēc individuāla pieeja ir svarīga?
Standartizēts kredīta izvērtēšanas modelis vislabāk darbojas klientiem ar regulāru darba algu un vienkāršu finanšu situāciju. Taču tas ne vienmēr precīzi atspoguļo pašnodarbinātā vai uzņēmēja reālo maksātspēju.
Piemēram, klientam var būt mainīgi mēneša ienākumi, bet stabili gada ienākumi. Citā situācijā cilvēks var saņemt mazāku algu, taču vienlaikus gūt regulārus ienākumus arī no īres vai dividendēm.
Tāpēc bankas spēja analizēt kopējo finanšu situāciju var būt izšķiroša.
BluOr Bank izvērtē klienta ienākumu struktūru, saistības, īpašuma vērtību un ilgtermiņa maksātspēju, lai sagatavotu konkrētajai situācijai piemērotu piedāvājumu.
Kādi dokumenti var būt nepieciešami?
Dokumentu saraksts ir atkarīgs no ienākumu veida, taču banka var lūgt:
- konta izrakstus;
- gada ienākumu deklarācijas;
- saimnieciskās darbības pārskatus;
- uzņēmuma finanšu pārskatus;
- informāciju par dividendēm;
- īres līgumus;
- nodokļu nomaksu apliecinošus dokumentus.
Jo pārskatāmāka un pilnīgāka būs iesniegtā informācija, jo vieglāk bankai būs objektīvi izvērtēt maksātspēju.
Kā palielināt iespēju saņemt hipotekāro kredītu?
Pašnodarbinātajam vai uzņēmējam pirms pieteikšanās kredītam ieteicams sakārtot finanšu dokumentus un pārliecināties, ka ienākumi ir skaidri pierādāmi.
Svarīgi ir:
- regulāri un savlaicīgi maksāt nodokļus;
- nodalīt personīgos un uzņēmuma naudas līdzekļus;
- izvairīties no kavētiem maksājumiem;
- samazināt nevajadzīgas kredītsaistības;
- uzkrāt pirmo iemaksu un papildu finanšu rezervi;
- sagatavot skaidru pārskatu par visiem ienākumu avotiem.
Pozitīvu lēmumu nevar garantēt neviena banka, taču sakārtota finanšu situācija būtiski atvieglo izvērtēšanas procesu.
Ko piedāvā BluOr Bank?
BluOr Bank piedāvā hipotekāro kredītu:
- dzīvokļa vai privātmājas iegādei (ar vai bez ALTUM garantijas);
- privātmājas būvniecībai;
- mājokļa iegādei kā investīcijai;
- esošā hipotekārā kredīta pārkreditēšanai.
Aizdevuma termiņš var būt līdz 30 gadiem.
Klientiem ar nestandarta ienākumiem īpaši nozīmīga ir BluOr Bank individuālā pieeja. Katrs pieteikums tiek izvērtēts, ņemot vērā konkrētā klienta ienākumu struktūru un kopējo finanšu situāciju. Pieteikumu iespējams iesniegt pilnībā attālināti.
Vai BluOr Bank ir piemērota pašnodarbinātajiem?
BluOr Bank var būt piemērota izvēle pašnodarbinātajiem, uzņēmējiem un klientiem ar vairākiem ienākumu avotiem, kuri vēlas individuālu, nevis tikai standartizētu izvērtēšanu.
Tas nenozīmē, ka hipotekārais kredīts tiks piešķirts automātiski. Banka joprojām vērtēs ienākumu stabilitāti, kredītvēsturi, esošās saistības un īpašuma kvalitāti.
Tomēr klientiem ar sarežģītāku ienākumu struktūru BluOr Bank ir viena no bankām Latvijā, kuru vērts iekļaut hipotekārā kredīta piedāvājumu salīdzinājumā.
Ko vērts atcerēties?
Pašnodarbinātā statuss vai nestandarta ienākumi nav automātisks šķērslis hipotekārā kredīta saņemšanai. Galvenais ir spēt pierādīt, ka ienākumi ir pietiekami, stabili un ilgtermiņā ilgtspējīgi.
Meklējot hipotekārā kredīta iespējas pašnodarbinātajam, uzņēmējam vai cilvēkam ar vairākiem ienākumu avotiem, ir svarīgi izvēlēties banku, kas spēj izvērtēt kopējo finanšu situāciju individuāli.
BluOr Bank piedāvā tieši šādu pieeju, tādēļ ir viens no variantiem, kuru vērts apsvērt klientiem ar nestandarta ienākumiem.