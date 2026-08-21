Ko ēst, kad izjūtat stresu: trīs dietologu padomi
Kad izjūtat stresu un vienlaikus sakrājas desmit miljoni darāmu lietu, pēdējais, par ko jūs, visticamāk, domājat, ir veselīgs uzturs. Drudžainos rītos, kad steidzaties iziet no mājas, ir viegli vienkārši paķert jebko, kas izskatās ēdams, vai arī vispār neko neapēst.
Izdevums "Real Simple" norāda, ka tieši stresa laikā mūsu organismam visvairāk nepieciešamas uzturvielas, turklāt mēs visi zinām, ka nepatīkamā izsalkuma sajūta vēderā nekādā veidā nepalīdz tikt galā ar situāciju.
Tieši tāpēc dietologi izdevumam pastāstīja, ko viņi izvēlas ēst brīžos, kad atrodas stresa stāvoklī.
1. Proteīna batoniņš ar ābola šķēlītēm un zemesriekstu sviestu
Izdevums vēsta, ka dienās, kad nepieciešama uzkoda, ko var pagatavot patiešām ātri un kas vienlaikus labi remdē izsalkumu, vērts izmēģināt dietoloģes Medisones Rīderes iecienīto kombināciju: proteīna batoniņu, ābolu un zemesriekstu sviestu.
"Proteīna batoniņš kopā ar ābolu un zemesriekstu sviestu nodrošina organismu ar olbaltumvielām, šķiedrvielām un veselīgajiem taukiem tikai 30 sekundēs. Tas palīdz uzturēt stabilu cukura līmeni asinīs, tādējādi novēršot situāciju, kad stress pāraug trīcē un aizkaitināmībā," dalījās dietoloģe.
2. Salāti ar lasi
Izdevums norāda, ka tad, ja nav laika gatavošanai, šajos salātos konservēts lasis tiek izmantots kā ātrs un ar omega-3 taukskābēm bagāts olbaltumvielu avots.
"Viens no maniem iecienītākajiem ātrajiem ēdieniem ir laša salāti – konservēts lasis, sajaukts ar avokado eļļu, majonēzi un seleriju, ko pasniedz uz spinātu kārtas kopā ar pusi avokado," pastāstīja dietoloģe Terēza Linka.
Viņa piebilda, ka tas ir sātīgs ēdiens ar zemu ogļhidrātu saturu, kas palīdz uzturēt stabilu enerģijas līmeni un mazina ar stresu saistīto vēlmi našķoties, kas dažkārt rodas.
3. Makadāmijas rieksti
Lai ātri atgūtu enerģiju un izturētu pēcpusdienas sanāksmes, Linka iesaka sauju makadāmijas riekstu kā vienkāršu un sātīgu uzkodu:
"Ja man gribas kaut ko kraukšķīgu un sāļu, es vienmēr izvēlos uzkodu – aptuveni 30 gramus makadāmijas riekstu. Tie remdē šo vēlmi, vienlaikus nodrošinot organismu ar veselīgajiem taukiem, kas palīdz ilgāk saglabāt sāta sajūtu un apmierinātību."
4. Šokolādes muss
Saspringtas dienas laikā nav nekā labāka par iespēju palutināt sevi ar kādu saldu desertu kā nelielu balvu par to, ka vienkārši tiekat galā ar ikdienu. Tomēr lielākā daļa desertu nesniegs īstu gandarījuma sajūtu un pat var vēl vairāk pasliktināt stresa situāciju.
Tāpēc Linka iesaka pagatavot šokolādes musu no grieķu jogurta, kas ir viegli sagremojams un bagāts ar olbaltumvielām.
"Kad mani pārņem kāre pēc kaut kā salda, es pagatavoju vienkāršu šokolādes musu no trekna krējuma, kakao pulvera, eritritola un alulozes maisījuma, kā arī pilnpiena grieķu jogurta. Es to glabāju ledusskapī (vai saldētavā, ja vēlos saldētu našķi). Tas ir bagātīgs, krēmīgs un apmierina manu vēlmi pēc šokolādes bez pievienota cukura, tāpēc varu baudīt ko saldu, vienlaikus saglabājot stabilu enerģijas līmeni un kontrolējot izsalkuma sajūtu," norādīja dietoloģe.
5. Lasis un dārzeņi, pagatavoti karstā gaisa fritierī
Kad nav laika pagatavot pilnvērtīgas pusdienas, ātras vakariņas, kas pagatavotas karstā gaisa fritierī, ir lielisks veids, kā paēst uzturvielām bagātu maltīti un izvairīties no spontānas ēdiena pasūtīšanas līdzņemšanai.
Dietoloģe Eimija Šapiro saspringtās darba dienās par savu iecienītāko ēdienu izvēlas karstā gaisa fritierī pagatavotu lasi un dārzeņus:
"Lasī ir omega-3 taukskābes, kas veicina smadzeņu veselību un palīdz mazināt stresa reakciju, savukārt olbaltumvielas nodrošina stabilu enerģijas līmeni. Tāpēc es nejūtu strauju spēku kritumu un jau pēc stundas nemeklēju kādu uzkodu," norāda viņa.
6. Vakariņu pārpalikumi brokastīs
Iespējams, esat dzirdējuši par "brokastīm vakariņās", taču nevajadzētu aizmirst arī par variantu "vakariņas brokastīs". Tajos rītos, kad nepieciešams kaut kas ātrs, vienkārši uzsildiet iepriekšējās dienas vakariņu pārpalikumus – tā būs uzturvielām bagāta un, visticamāk, arī olbaltumvielām bagāta dienas sākuma maltīte.
7. Sagriezta cepta vistas gaļa un svaigi dārzeņi
Viena no labākajām uzkodām, kas palīdz atgūt enerģiju, ir liesas olbaltumvielas jebkurā veidā. Šapiro pusdienlaikā iecienījusi sagrieztu ceptu vistas gaļu kopā ar dārzeņiem, lai atgūtu spēkus.
8. Uzturvielām bagāts olbaltumvielu ēdiens
Kad atrodaties stresa stāvoklī, ļoti noderīgi ir vakariņās apēst vienkāršu, pārbaudītu ēdienu. Šādā gadījumā Šapiro iesaka pagatavot olbaltumvielām bagātu maltīti.
Izdevums norāda, ka viņas iecienītākā kombinācija ir ganībās audzētu liellopu gaļas maltā gaļa vai savvaļas lasis, kas pasniegts kopā ar vārītiem zaļumiem un violetajiem rīsiem, bet virsū papildināts ar avokado, aso mērci un tortiljas čipsiem.
9. Mini uzkodu plate ar gaļas izstrādājumiem
Stresa pilnās dienās ir ļoti viegli ēst automātiski, tāpēc Rīdere uzskata, ka uzkodu plates izveidošana ar ēdieniem, kurus var nesteidzīgi baudīt, ir viens no galvenajiem veidiem, kā izvairīties no neapzinātas našķošanās. Turklāt tam ir vēl viena priekšrocība – šāda maltīte palīdz justies līdzsvarotākai dienās, kad viss šķiet nepanesams.
"Plate ar vairākiem siera veidiem, krekeriem, olīvām un augļiem satur arī olbaltumvielas, taukus un šķiedrvielas, tāpēc tā sniedz sāta sajūtu, nevis liek jau pēc stundas atkal meklēt kaut ko uzkošanai," skaidroja viņa.