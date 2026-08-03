Kukurūzas vālītes - gards un visā pasaulē populārs ēdiens, no kā latvieši mazliet baidās
Kukurūza visā pasaulē ir iecienīts ēdiens – tiesa, pie mums no tās nedaudz baidās. Bet velti – kukurūzas vālītes ir viegli pagatavot, un tās ir ļoti garšīgas.
Zināšanai
Kukurūzas vālītei abos galos var iedurt nelielas dakšiņas, lai to būtu ērtāk ēst, pārāk nesasmērējot rokas.
Vārītas kukurūzas vālītes
Šim ēdienam nav pat svarīgi, vai kukurūzas vālītes ir svaigas vai jau vārītas. Ja tās jau ir gatavas, vāroties tās uzkarsīs, bet garša no otrreizējas vārīšanas necietīs.
15 minūtes
2 personām
2 kukurūzas vālītes
2 tējk. sviesta
sāls
1. Kukurūzu liec vārošā ūdenī un uz lēnas uguns vāri 10 minūtes.
2. Liec pannā sviestu, uzber sāli un apbrūnini tajā kukurūzu un cel galdā.
Grilēta kukurūza
Var pasniegt gan kā piedevu, gan kā atsevišķu maltīti.
20 minūtes
2 personām
2 kukurūzas vālītes
2 ēdk. olīveļļas
sāls, malti pipari
1. Kukurūzu rūpīgi apsmērē ar eļļu.
2. Liec uz mēreni uzkarsēta grila restītēm un grozot cep 10–15 minūtes. Gatavai būs skaisti brūni plankumiņi. Pirms pasniegšanas apkaisi ar sāli un pipariem.
Krāsnī ceptas kukurūzas vālītes
Ja kukurūza jau iepriekš vārīta, cepšanas laiku samazini uz pusi.
25 minūtes
2 personām
2 kukurūzas vālītes
2 ķiploka daiviņas
2 ēdk. sviesta
2 ēdk. rīvēta, labi kūstoša siera
sāls, malti pipari
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 200 grādiem. Sagatavo 2 folijas loksnes un liec uz tām kukurūzu. Sviestu samīci ar rīvētu ķiploku, sāli un pipariem, iesmērē ar to vālītes un ietin tās folijā. Liec krāsnī uz 15 minūtēm.
2. Paver foliju un uzkaisi kukurūzai sieru. Liec krāsnī, lai izkūst siers, tad pasniedz ar visu foliju.