Mazais sivēns Žoržiks.
Mūsu mīluļi
Vakar 14:47
Soctīklu iemīļotais "rukšu tētis" ticis pie jauna sivēna - pēc Žorika zaudējuma sākas jauns stāsts
Pēc smagā zaudējuma šā gada sākumā, kad traģiskā nelaimes gadījumā gāja bojā daudzu iemīļotais cūcēns Žoriks, dzīvnieku saimnieks Vidvuds Rečs atkal ticis pie jauna četrkājaina drauga. Viņa mājsaimniecībā ieradies sivēns, ar kuru iecerēts turpināt aizsākto misiju – iepazīstināt cilvēkus ar cūku gudrību un vietu latviešu kultūrā.
Žoržiks bija iemantojis plašu atpazīstamību sociālajos tīklos un kļuva par īstu bērnu un ģimeņu mīluli. Vidvuds ar savu Vjetnamas pundurcūcēnu regulāri devās uz dažādiem pasākumiem, ļaujot cilvēkiem dzīvnieku satikt, samīļot un iepazīt tuvāk.
Kā stāsta Vidvuds, arī jaunais sivēns palīdzēs lauzt stereotipus par cūkām. Viņa mērķis ir atgādināt, ka šie dzīvnieki gadsimtiem ilgi bijuši cieši saistīti ar latviešu dzīvesveidu un ir ne tikai gudri, bet arī draudzīgi un sabiedriski.
Jaunajam sivēnam (kurš tika nosaukts par Žoržiku) vēl tikai priekšā ceļš uz cilvēku sirdīm, taču, spriežot pēc pirmajiem kadriem, viņš jau ir gatavs turpināt Žorika iesākto stāstu.