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Šodien 11:20
Mājā savairojušās blusas! Soli pa solim, kā rīkoties
Blusas var iemitināties dzīvoklī, pat ja mājās nav mājdzīvnieku. Vasarā un siltā laikā blusām ir īpaši labvēlīgi apstākļi, lai savairotos, tāpēc vasaras mēnešos to aktivitāte ir lielāka kā ziemā. Mājdzīvnieku neesamība samazina risku, bet to pilnībā neizslēdz. Ja pamanāt kodumus vai lēkājošus kukaiņus, ir vērts pārbaudīt dzīvokli un rīkoties savlaicīgi.
Pazīmes, ka dzīvoklī var būt blusas
- Mazi, niezoši kodumi, bieži uz potītēm vai kājām.
- Mazi tumši punktiņi uz gultasveļas, paklāja vai mēbelēm (blusu izkārnījumi).
- Mazas, tumšas, ātri lēkājošas kukaiņu formas uz grīdas, paklāja vai audumiem.
Kā blusas var nonākt dzīvoklī?
- Ar cilvēku apģērbu vai apaviem - blusas vai to oliņas var tikt ienestas no pagalma, kāpņu telpas, pagraba vai sabiedriskām vietām.
- No kaimiņu dzīvniekiem - ja blusas ir kaimiņu sunim vai kaķim, tās var pārvietoties pa koplietošanas telpām vai caur spraugām.
- No savvaļas dzīvniekiem - grauzēji, putni vai citi dzīvnieki bēniņos, pagrabā vai pie mājas var būt blusu avots.
- No iepriekšējas invāzijas - blusu oliņas un kūniņas var saglabāties paklājos, grīdas spraugās, mīkstajās mēbelēs vai gultas piederumos un izšķilties, kad apstākļi kļūst piemēroti.
Ko darīt, ja ir aizdomas par blusām?
- Ja mājās ir mājdzīvnieks, vispirms sāk ar tā apkopi, apstrādājot ar insekticīdiem, ko var iegādāties zooveikalos un veterinārajās aptiekās. Tomēr likvidējot blusas tikai mājdzīvnieku kažokā, stāvoklis uzlabojas uz laiku, jo dzīvnieki tās salasa atkal. Tādēļ uzreiz jāķeras pie nākamajiem soļiem.
- Veic ģenerāltīrīšanu. Rūpīgi izsūciet paklājus, mīkstās mēbeles, grīdas spraugas un vietas gar sienām.
- Izmazgājiet gultasveļu, pledus un citus tekstilizstrādājumus vismaz 60 °C, ja materiāls to atļauj.
- Pēc putekļsūcēja lietošanas izmetiet maisiņu vai iztukšojiet tvertni ārpus dzīvokļa.
- Ja blusas turpina parādīties, var izmantot insekticīdu līdzekli pret blusām vai vērsties pie dezinsekcijas speciālistiem.
Vai terpentīns tiešām ir efektīvs līdzeklis?
- Par efektīviem tiek uzskatīts arī tautas līdzeklis terpentīns, ko iesaka pievienot grīdas mazgāšanas ūdenim, kā arī grīdas regulāra mazgāšana ar sālsūdeni. Tomēr jārēķinās, ka terpentīnam ir spēcīgi izgarojumi, un tā tvaiki var kairināt acis, elpceļus un ādu, īpaši bērniem.
- Terpentīns ir viegli uzliesmojošs, tādēļ nedrošs lietošanai iekštelpās, turklāt var sabojāt dažas virsmas un materiālus mājās.
- Un tas nenogalina efektīvi visas blusu attīstības stadijas (īpaši oliņas un kūniņas), tāpēc problēma, visticamāk, neatrisināsies.
Ko darīt ar blusu kodumiem?
- Visvairāk no blusu kodumiem cieš bērni, turklāt bērni nespēj noturēties nekasoties. Kodumu vietu aiztikšana ar netīrām rokām var radīt papildus infekcijas, kas tikai palielinās un paildzinās izsitumus.
- Kodumu vietas var dezinficēt ar aptiekās nopērkamiem dezinfekcijas līdzekļiem, kas pūšami tieši uz koduma vietas. Tas palīdzēs arī mazināt niezi.
- Niezi mazinās arī antihistamīni - vecākas paaudzes antihistamīnu tabletes var radīt miegainību, līdz ar to tās ir iesakāms lietot uz nakti.
- Ja blusu sakostās vietas jau ir sakasītas līdz asinīm, tās var pasmērēt ar pantenolu saturošiem krēmiem, ziedēm vai ar pantenolu un hlorheksidīnu, kas vienlaikus arī dezinficē.