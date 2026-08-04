Dietologi nosauc konservu Nr. 1 ilgākai dzīvei: kāpēc tas ir tik vērtīgs?
Šos ērti pieejamos produktus, kurus var iegādāties jebkurā gadalaikā, būtu vērtīgi vienmēr turēt pieliekamajā.
Kā norādīts "EatingWell" publikācijā, viens no labākajiem produktiem ilgai un veselīgai dzīvei ir konservēti pākšaugi. Konservētas pupiņas, turku zirņi un lēcas ir bagātas ar šķiedrvielām, augu izcelsmes olbaltumvielām, vitamīniem, minerālvielām un citām vērtīgām uzturvielām.
Pētījums, kas publicēts žurnālā "Advances in Nutrition", liecina – cilvēki, kuri uzturā lieto vairāk pākšaugu, parasti dzīvo ilgāk.
Eksperti to skaidro ar pākšaugu izcilo uzturvērtību: tie satur plašu mikroelementu klāstu, kā arī augu olbaltumvielas un šķiedrvielas, vienlaikus tajos ir ļoti maz piesātināto tauku.
Izdevums detalizēti aprakstīja, kā konservētu pākšaugu lietošana uzturā var palīdzēt dzīvot ilgāk un veselīgāk.
1. Pākšaugi veicina sirds veselību
Kā norādīts publikācijā, pākšaugi var palīdzēt aizsargāt pret sirds un asinsvadu slimībām, pateicoties to vērtīgajam uzturvielu sastāvam. Tie ir bagāti ar šķīstošajām šķiedrvielām, kas palīdz samazināt ZBL jeb "sliktā" holesterīna līmeni: šīs šķiedrvielas gremošanas traktā saistās ar holesterīnu, tādējādi palīdzot to izvadīt no organisma, nevis uzsūkties asinīs, raksta autors.
Turklāt pākšaugi satur arī tādus vērtīgus savienojumus kā saponīnus un fitosterīnus, kas var papildus palīdzēt uzturēt veselīgu holesterīna līmeni.
"Tas ir būtiski ilgmūžībai, jo augsts ZBL holesterīna līmenis veicina plāksnīšu veidošanos artērijās un var izraisīt sirdslēkmes un insultu,” skaidro uztura speciālists, filozofijas doktors Metjū Lendrijs.
2. Pākšaugi aizsargā pret hronisku iekaisumu
Publikācijā uzsvērts, ka hronisks iekaisums palielina risku saslimt ar hroniskām slimībām, tostarp sirds slimībām un 2. tipa cukura diabētu. Savukārt regulāra konservētu pākšaugu lietošana uzturā var palīdzēt mazināt iekaisuma procesus organismā.
"Pākšaugi satur daudz bioloģiski aktīvu savienojumu ar pretiekaisuma īpašībām, piemēram, antioksidantus, polifenolus, flavonoīdus un saponīnus," norāda Lendrijs.
Viņš skaidroja, ka šie savienojumi bloķē vielas, kuras imūnsistēma izmanto, lai izraisītu pietūkumu un kairinājumu. Tādējādi tiek apturēts galvenais šūnu "kontroles slēdzis", kas iedarbina iekaisuma reakciju un var veicināt hronisku slimību attīstību. Par to liecina arī pētījuma rezultāti, kas publicēti žurnālā "British Journal of Nutrition".
3. Pākšaugi var palīdzēt aizsargāties pret diabētu
2. tipa cukura diabēts nav tikai paaugstināts cukura līmenis asinīs. Laika gaitā tas var palielināt sirds, asinsvadu un nieru slimību risku, teikts publikācijā.
Savukārt pākšaugi var palīdzēt uzturēt veselīgu cukura līmeni asinīs vairākos veidos. "Konservēti pākšaugi ir šķīstošo šķiedrvielu avots, kas baro labvēlīgās zarnu baktērijas. Tām ir noteikta nozīme glikozes līmeņa regulēšanā asinīs," skaidro zinātņu maģistre un sertificēta ārste Elizabete Vorda.
Pēc viņas teiktā, pākšaugi satur arī rezistento cieti – unikālu šķiedrvielu veidu, kas veicina tādu zarnu baktēriju vairošanos, kuras uzlabo glikozes vielmaiņu. Kad organisms efektīvāk pārstrādā glikozi, samazinās insulīna rezistences attīstības risks, kas ilgtermiņā var izraisīt 2. tipa cukura diabētu.
Turklāt publikācijā norādīts, ka pākšaugiem ir zems glikēmiskais indekss. Tas nozīmē, ka tie cukura līmeni asinīs paaugstina lēnāk nekā daudzi citi ar ogļhidrātiem bagāti produkti. Tajos esošo šķiedrvielu un augu olbaltumvielu kombinācija arī palīdz palēnināt gremošanu, veicinot stabilāku cukura līmeni asinīs pēc ēdienreizēm.
4. Tie palīdz kontrolēt svaru
Veselīgs ķermeņa svars samazina tādu hronisku slimību risku kā 2. tipa cukura diabēts un sirds slimības, kas var ietekmēt dzīves ilgumu.
"Veselīgs ķermeņa svars ir svarīgs ilgmūžības rādītājs, jo tas samazina slodzi sirdij, locītavām un vielmaiņas sistēmai, kā arī mazina tādu slimību risku kā 2. tipa cukura diabēts un sirds un asinsvadu slimības," skaidro Lendrijs.
Pētījumi liecina, ka cilvēki, kuri regulāri uzturā lieto pākšaugus, parasti pieņemas svarā mazāk nekā tie, kuri tos ēd retāk.
Kas padara pākšaugus tik vērtīgus?
"Pākšaugi satur daudz šķīstošo šķiedrvielu un olbaltumvielu, un to kombinācija palīdz mums pēc ēšanas justies paēdušiem un apmierinātiem. Šī sāta sajūta var saglabāties pat līdz nākamajai ēdienreizei. Turklāt pākšaugi satur mērenu kaloriju daudzumu, vienlaikus ir bagāti ar uzturvielām," skaidro pārtikas zinātņu maģistre un sertificēta uztura speciāliste Šērona Palmera.
Citi veidi, kā veicināt ilgmūžību
Lai pagarinātu dzīvi, nepietiek tikai ar konservētu pākšaugu iekļaušanu uzturā. Svarīgi ievērot arī citus veselīga dzīvesveida principus.
- Kustība. Pētījumi liecina, ka pat vieglas fiziskās aktivitātes var veicināt ilgmūžību. Sāciet kaut vai ar ikdienas pastaigām, vienkāršiem darbiem dārzā, suņa izvešanu pastaigā vai kāpšanu pa kāpnēm.
- Miegs. Pēc Lendrija teiktā, 7–9 stundas kvalitatīva miega naktī palīdz saglabāt veselību un veicina ilgāku dzīvi. Savukārt pārāk ilgs vai nepietiekams miegs palielina sirds slimību, demences un priekšlaicīgas nāves risku.
- Piederības sajūta. Vorda norāda, ka saziņa ar ģimeni un draugiem ir labvēlīga gan ķermenim, gan smadzenēm. Savukārt Lendrijs uzsver, ka, cilvēkam novecojot, ciešu attiecību saglabāšana un piederības sajūta ir nozīmīgi ilgmūžības priekšnoteikumi.
- Augļi un dārzeņi uzturā. Pētījumi liecina, ka cilvēki, kuri regulāri ēd augļus un dārzeņus, var dzīvot ilgāk nekā tie, kuri tos uzturā lieto reti vai nemaz.