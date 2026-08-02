10 produkti, ko nekādā gadījumā nedrīkst dot sunim vai kaķim - tie var būt toksiski
Daudzi mājdzīvnieku saimnieki zina šo skatienu – suns vai kaķis uzmanīgi vēro saimnieka maltīti un gaida kādu gardu kumosiņu. Reizēm šķiet: ja ēdiens ir drošs cilvēkam, kāpēc gan lai tas kaitētu dzīvniekam?
Taču mājdzīvnieku organisms darbojas citādi nekā cilvēka ķermenis. Tas, ko cilvēks var apēst bez sekām, sunim vai kaķim var izraisīt nopietnu saindēšanos, orgānu bojājumus vai pat apdraudēt dzīvību.
Veterinārārsti regulāri saskaras ar gadījumiem, kad dzīvnieki nonāk klīnikā pēc nejaušas saindēšanās ar ikdienā bieži sastopamiem produktiem. Šokolāde, vīnogas, sīpoli un mākslīgie saldinātāji ir tikai daļa no pārtikas produktiem, kas mājdzīvniekiem var būt bīstami.
Šokolāde un kofeīns – bīstami sirdij un nervu sistēmai
Šokolāde ir viens no zināmākajiem toksiskajiem produktiem suņiem un kaķiem. Tā satur teobromīnu un kofeīnu – vielas, kuras cilvēka organisms pārstrādā vieglāk, bet dzīvniekiem var uzkrāties toksiskā daudzumā.
Īpaši bīstama ir tumšā šokolāde, kur šo vielu koncentrācija ir lielāka. Pēc apēšanas dzīvniekam var parādīties nemiers, vemšana, paātrināta sirdsdarbība un smagos gadījumos – krampji.
Arī kafija, tēja un enerģijas dzērieni mājdzīvniekiem nav piemēroti, jo kofeīns var izraisīt bīstamus sirds ritma traucējumus.
Vīnogas un rozīnes – neliels daudzums var radīt lielas problēmas
Vīnogas un rozīnes cilvēkiem bieži šķiet veselīga uzkoda, taču suņiem tās var būt ļoti bīstamas. Tās var izraisīt pēkšņu nieru mazspēju, turklāt nav iespējams paredzēt, cik liels daudzums konkrētam dzīvniekam būs kaitīgs.
Dažiem suņiem reakcija var rasties pēc pavisam neliela daudzuma. Pazīmes var būt vemšana, nogurums, apetītes zudums un vēlāk arī nopietni nieru darbības traucējumi.
Sīpoli, ķiploki un loki – nemanāms kaitējums asinīm
Sīpoli, ķiploki, puravi un maurloki satur vielas, kas var bojāt dzīvnieku sarkanās asins šūnas un izraisīt mazasinību.
Bīstami ir ne tikai svaigi produkti – risks pastāv arī garšvielu maisījumos, mērcēs un ēdienos, kuros izmantots sīpolu vai ķiploku pulveris.
Ksilitols – saldinātājs, kas sunim var būt nāvējošs
Ksilitols ir mākslīgais saldinātājs, ko izmanto košļājamās gumijās, konfektēs, bezcukura produktos un dažkārt arī zemesriekstu sviestā.
Cilvēkiem tas ir drošs, taču suņiem var izraisīt strauju cukura līmeņa kritumu asinīs, vājumu, krampjus un pat aknu mazspēju. Reakcija var sākties ļoti ātri.
Alkohols un rauga mīkla – bīstami pat nelielos daudzumos
Alkohols dzīvniekiem ir ļoti toksisks. Tas var izraisīt koordinācijas traucējumus, elpošanas problēmas un smagos gadījumos – nāvi.
Bīstama var būt arī neizcepta rauga mīkla. Tā dzīvnieka kuņģī turpina rūgt, radot alkoholu un vienlaikus paplašinoties, kas var izraisīt nopietnas veselības problēmas.
Makadāmijas rieksti un trekni ēdieni
Makadāmijas rieksti īpaši apdraud suņus. Tie var izraisīt vājumu, vemšanu, trīci un paaugstinātu ķermeņa temperatūru.
Savukārt trekni ēdieni – cepti našķi, trekna gaļa vai ēdienu pārpalikumi – var izraisīt aizkuņģa dziedzera iekaisumu jeb pankreatītu.
Kauli un jēla gaļa – ne vienmēr veselīga izvēle
Lai gan daudzi uzskata, ka kauli suņiem ir dabiska barība, termiski apstrādāti kauli var šķelties un radīt iekšējus bojājumus vai zarnu nosprostojumu.
Arī jēla gaļa un olas var saturēt kaitīgas baktērijas, piemēram, salmonellu, kas apdraud ne tikai dzīvnieku, bet arī cilvēkus.
Sāļi, saldi un pārstrādāti produkti
Cilvēku našķi bieži satur pārāk daudz sāls, cukura un dažādas piedevas, kas mājdzīvniekiem nav piemērotas.
Pārmērīgs sāls daudzums var izraisīt saindēšanos, savukārt saldumi veicina aptaukošanos un zobu problēmas.
Avokado un citi mazāk zināmi riski
Daži produkti nav tik plaši zināmi kā bīstami, taču arī tie var radīt problēmas. Avokado dažiem dzīvniekiem var izraisīt gremošanas traucējumus, bet citrusaugļi – kuņģa kairinājumu.
Īpaši uzmanīgiem jābūt kaķu saimniekiem – piemēram, lilijas kaķiem var būt ārkārtīgi toksiskas un izraisīt smagus nieru bojājumus pat ļoti nelielā daudzumā.
Kā saprast, ka mājdzīvnieks saindējies?
Saindēšanās pazīmes var būt:
- vemšana vai caureja;
- nogurums un vājums;
- atteikšanās no ēdiena;
- trīce vai krampji;
- apgrūtināta elpošana.
Ja ir aizdomas, ka dzīvnieks apēdis ko bīstamu, jāsazinās ar veterinārārstu pēc iespējas ātrāk.
Drošība sākas ar uzmanību
Labākais veids, kā pasargāt savu mīluli, ir nebarot to ar ēdiena pārpalikumiem un rūpīgi pārbaudīt produktu sastāvu. Īpaši jāuzmanās no tādām slēptām sastāvdaļām kā ksilitols, sīpolu pulveris un ķiploki.
Tas, ka ēdiens ir drošs cilvēkam, nenozīmē, ka tas būs drošs arī sunim vai kaķim. Dažkārt labākais našķis savam mīlulim ir vienkārši tāds, kas paredzēts tieši viņam.