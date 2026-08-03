Kādēļ pirkt, ja var aizņemties? Latvijā populārs kļūst savdabīgs trends, kas palīdz ietaupīt
Latvijā popularitāti gūst sadarbības ekonomika jeb koplietošanas vai dalīšanās ekonomika. Tas ir modelis, kurā patērētāji izmanto jaunas tehnoloģijas, lai nodrošinātu, pirktu, pārdotu, dalītos vai īrētu preces un pakalpojumus. Piemēram, nevis pirkt jaunu urbjmašīnu, bet gan to aizņemties vai iznomāt.
Sadarbības ekonomika nepārtraukti attīstās un tas veicina ilgtspējīgu un atbildīgu patēriņu, kuras pamatā ir resursu koplietošana, kas ir ne tikai izdevīgi, bet arī videi draudzīgi. Klimata un enerģētikas ministrija “Kas Jauns Avīzei” skaidro:
Apritīgie pakalpojumi
“Latvijā nomas, koplietošanas, remonta, lietu maiņas un atkārtotas izmantošanas iespējas pakāpeniski attīstās, tomēr tās vēl nav vienlīdz plaši pieejamas visos reģionos un visām preču grupām. Atsaucību būtiski ietekmē pakalpojuma ērtums, pieejamība, informācija, cena un uzticēšanās lietotas vai remontētas preces kvalitātei.
Latvijā tiek īstenots “LIFE” integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā - Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana”, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju, kura ietvaros viens no izveidotajiem praktiskajiem instrumentiem ir biedrības “Zero Waste Latvija” digitālā platforma “Lietovelreiz.lv”.
Saskaņā ar 2025. gada decembrī publicēto platformas divu gadu darbības pārskatu tās kartē 33 kategorijās bija apkopotas vairāk nekā 2700 vietas visā Latvijā, kur pieejami apritīgi pakalpojumi. Platformai bija 11 partnervietas, bet to kopumā bija apmeklējuši aptuveni 35 tūkstoši unikālo apmeklētāju. Šie dati apliecina, ka sabiedrībā ir interese par iespējām remontēt, nomāt, mainīt, ziedot vai iegādāties jau lietotas lietas, lai gan tie paši par sevi vēl neļauj secināt, ka šāda prakse Latvijā jau kļuvusi par dominējošu patēriņa modeli.
Arī “Eco Baltia vide” veiktā iedzīvotāju aptauja liecina par interesi saistībā ar izmantotām elektroprecēm. Teju 60 % aptaujāto pieļāva lietotas elektrotehnikas iegādi, un 64 % to apsvērtu, ja piedāvājums būtu finansiāli izdevīgs. Vienlaikus tikai 8 % aptaujāto norādīja, ka faktiski iegādājas lietotu elektrotehniku. Tas parāda, ka pozitīva attieksme vēl ne vienmēr pārvēršas praktiskā rīcībā un ka būtiski ir kliedēt bažas par preču kvalitāti, drošību un garantiju.”
Praktiskās iespējas ir dažādas, piemēram, preces var nomāt, koplietot, remontēt, mainīt, ziedot vai iegādāties atkārtotai lietošanai. Piemēram, koplietošanas automašīnas vai pakalpojums, kura rezultātā cilvēkam ir iespēja izmantot tuvumā pieejamo nomas transportlīdzekli, pašapkalpošanās veļas mazgātavas un tamlīdzīgi..
Pat koplietošanas jahta!
“Zero Waste Latvija” valdes locekle lektore Laura Dzelzkalēja “Kas Jauns Avīzei” pastāstīja: “2026.gada janvāra pētījuma rezultāti liecina, ka sabiedrībā ir interese par preču nomas iespējām, nozīmīga iedzīvotāju daļa tos regulāri izmanto. Pēdējo divu gadu laikā 42% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju ir nomājuši vai īrējuši par maksu kādas lietas vai saņēmuši tās lietošanai uz laiku bez maksas.
Palīdz kopienu un savstarpējo (kaimiņ)attiecību veidošanās tendences. Redzam, ka arī par lietu bibliotēkām interese aug: kopš atklājām lietu bibliotēku Sarkandaugavā šī gada martā, ir atklāta arī lietu bibliotēka Carnikavā un vēl vismaz divas plāno atvērt citās Latvijas pašvaldībās.
Visvienkāršāk ir internetā atvērt “lietovelreiz.lv” un vai nu “Karte” vai “Lietu katalogs” sadaļā meklēt interesējošos nomas pakalpojumus savā tuvumā. Nākamais solis jau ir iesaistīties un/vai veidot vietējo kopienu, kurā savā starpā aizņemas lietas viens no otra, varbūt kopīgi iegādā kādu lielāku lietu lietošanai kopā, piemēram, atceros kā reiz kāda skolotāja stāstīja, ka viņai pieder jahta kopā ar simts citiem cilvēkiem. Arī tā var! Un pēdējais lielākais solis jau būtu pašiem izveidot lietu maiņas punktu vai lietu bibliotēku savā kopienā.”
Pēc tā, cik strauji šī gada laikā pieaugusi interese par lietu bibliotēkām, varam secināt, ka cilvēki tam ir gatavi. Katrs cilvēks, kurš izmanto šādu bibliotēku, kļūst atvērtāks apritīgām idejām un vismaz daži iedrošina arī citus. Un tā jau tas kamoliņš veļas, savas pārdomas noslēdz Laura Dzelzkalēja.
Koplietošanas iespējas
1. Digitālā platforma Lietovelreiz.lv
Platformas kartē vienuviet iespējams atrast remonta, nomas, koplietošanas, lietu maiņas, ziedošanas un lietotu preču tirdzniecības vietas. Platformas sadarbības partneru vidū ir, piemēram, būvmateriālu un remontlietu apmaiņas punkts “Nomales”, Gētes institūta Lietu bibliotēka, kokapstrādes koprades darbnīca “Adatu fabrika” Kuldīgā, kopstrādes darbnīca “DARE” Valmierā, “FabLab” Liepāja, “OpenLab” Dobelē, biedrības Tavi draugi lietu noma un mantu maiņas vieta “Brīvbode”.
2. “CleanR” būvmateriālu un remontlietu apmaiņas punkts “Nomales”
Būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centrā “Nomales” (Brīvnieku ielā 11, Stopiņu pagastā) darbojas būvgružu, būvmateriālu un remonta lietu apmaiņas punkts. Tajā iedzīvotāji bez maksas var nodot, saņemt vai apmainīt atkārtotai izmantošanai derīgus būvmateriālus, remonta lietas, interjera priekšmetus un strādājošu elektrotehniku. Atsevišķus kvalitatīvus būvgružus iespējams apmainīt arī pret otrreizējā pārstrādē iegūtu grunti vai šķembām. 2023. gadā “Nomales” apmaiņas punktā apritē tika atgrieztas 1,96 tonnas dažādu lietu, savukārt 2024. gadā – 7,97 tonnas. Tas parāda, ka, nodrošinot ērtu infrastruktūru un informāciju par pieejamajiem materiāliem, atkārtotai izmantošanai atgriezto lietu apjoms var būtiski pieaugt.
3. “Eco Baltia vide” elektropreču labošanas darbnīca “Lab!” un “Lab!veikals”
“Eco Baltia vide” ir izveidojusi lietoto elektropreču labošanas darbnīcu “Lab!”. Pirmajā darbības gadā tajā izdevās atgriezt apritē vairāk nekā 1000 dažādu elektroiekārtu. 2025.gadā darbnīcas darbību papildināja specializētais “Lab!veikals”, kurā iespējams iegādāties salabotas un modernizētas elektroierīces ar garantiju. Piedāvātās ierīces ir par 30–50 % lētākas nekā jaunas preces, turklāt veikalā tiek piedāvātas arī no otrreizējiem materiāliem Latvijā radītas preces.
4. Vēl lietojamu priekšmetu un materiālu apmaiņas punkts Vietalvas ielā Rīgā
Šis punkts darbojas “CleanR” šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Vietalvas ielā 5b. Tajā pieņem neizjauktu, tīru un strādājošu elektrotehniku, piemēram, ledusskapjus, veļasmašīnas un mazo sadzīves tehniku, kā arī labā stāvoklī esošus dizaina un interjera priekšmetus, nesaplēstus traukus, grāmatas, instrumentus un būvmateriālus, piemēram, krāsas, nelietotus stiprinājumus un flīzes. Šis punkts papildina šķirošanas laukuma funkcijas, radot iespēju vēl lietojamām lietām nonākt pie jauna lietotāja, nevis kļūt par atkritumiem.
5. Bezatkritumu darbnīcas Cēsīs
Cēsīs tika īstenots piecu bezatkritumu darbnīcu cikls, kurās lietots tekstils tika pārveidots jaunos materiālos, kartona kastes – uzglabāšanas priekšmetos, bet apģērbs tika labots, apdrukāts un atjaunots. Vienā no pasākumiem notika arī aksesuāru maiņa. Šādas aktivitātes palīdz ne tikai pagarināt lietu lietošanas laiku, bet arī atjaunot praktiskās labošanas prasmes un mainīt priekšstatu, ka bojāta vai apnikusi lieta automātiski jāizmet.
6. Topošais aprites centrs LAPSU 19 Cēsīs
Cēsīs, ZAAO EKO laukuma teritorijā Lapsu ielā 19, tiek veidots pirmais aprites centrs novadā. Tajā paredzēts iedzīvotājiem nodot un saņemt tīras, kārtīgas un turpmākai lietošanai derīgas lietas, tostarp celtniecības un remonta materiālus, traukus un virtuves piederumus, rokdarbu materiālus, grāmatas, spēles, interjera priekšmetus un sporta inventāru. Centra darbības iecere paredz veicināt ne tikai lietu atkārtotu izmantošanu un nodošanu jauniem saimniekiem, bet arī aizņemšanās kultūru. Piemēram, iedzīvotāji varēs uz laiku izmantot traukus svinībām, dekorācijas, sporta inventāru vai materiālus radošiem projektiem un pēc izmantošanas tos nogādāt atpakaļ. Nākotnē centru plānots papildināt arī ar lietu labošanas iespējām un praktisko prasmju aktivitātēm. Centra atvēršana ir plānota tuvākajā laikā.
Būtiska ir uzticēšanās
Lai koplietošanas, nomas, remonta un lietu maiņas iespējas izmantotu plašāk, nepieciešama gan infrastruktūra, gan viegli atrodama informācija. Cilvēkam ir jāspēj ātri noskaidrot, kur tuvumā iespējams iznomāt instrumentu, salabot elektroierīci, nodot vēl lietojamu priekšmetu vai saņemt to atkārtotai izmantošanai, “Kas Jauns Avīzei” skaidro Klimata un enerģētikas ministrija:
“Būtiska ir arī uzticēšanās. Patērētājiem ir svarīga pārbaudāma kvalitāte, drošība, garantija un skaidra informācija par preces tehnisko stāvokli. Savukārt nomas un koplietošanas pakalpojumiem jābūt cenas un lietošanas ērtuma ziņā konkurētspējīgiem ar jaunas preces iegādi.
Prakses popularitāti var veicināt ērtu lietu maiņas, remonta un atkārtotas izmantošanas punktu attīstīšana pašvaldībās; digitālas platformas, kurās vienuviet atrodami remonta, nomas, koplietošanas un maiņas pakalpojumi; tāpat atbalsts remonta darbnīcām, lietu bibliotēkām un sociālajiem uzņēmumiem; tikpat svarīga ir remontētu preču kvalitātes pārbaude un garantijas nodrošināšana; sabiedrības informēšana par ekonomiskajiem un vides ieguvumiem kā arī labošanas, pārveidošanas un praktisko prasmju apguve darbnīcās un izglītības pasākumos.”
KEM atbalsts šīs prakses attīstībai izpaužas, veicinot un līdzfinansējot praktisku pilotprojektu, digitālu rīku, remonta un atkārtotas izmantošanas infrastruktūras, sabiedrības izglītošanas aktivitāšu un projekta partneru iniciatīvu attīstību. Kā piemēru var minēt Vidzemes reģionālā aprites ekonomikas centra darbības modeļa izstrādi. Projekta ietvaros SIA ZAAO ir izstrādājis Vidzemes reģionālā aprites ekonomikas centra Valmierā operacionālo darbības modeli. Ieceres mērķis ir veidot reģionālu ekosistēmu, kas nodrošinātu iedzīvotājiem un uzņēmumiem pieejamas preču atkārtotas izmantošanas, remonta un pārstrādes iespējas. Centra darbības modelī paredzēts darbs ar plašu preču un materiālu klāstu, tostarp mēbelēm, traukiem, tekstilizstrādājumiem, elektroprecēm, grāmatām, rotaļlietām, sporta un hobiju inventāru, velosipēdiem, kā arī izmantojamiem celtniecības un remonta materiāliem. Plānotas arī sabiedrības izglītošanas un iesaistes aktivitātes.
Raksts sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.