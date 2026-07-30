Īsta Itālijas garša - Kapri salāti vieglai vasaras maltītei
Kapri salāti ir izteikti sezonāli, jo ir svarīgi, lai izmantotajiem produktiem būtu garšas maksimums.
Kapri salāti ar ceptiem tomātiem
Tomātu vietā var izmantot vīnogas bez kauliņiem. Apceptas tās karamelizējas, un iztecējusī sula veido lielisku saldskābu mērci.
30 minūtes
4 personām
400 g ķiršu tomātu
250 g mazo mocarellas bumbiņu
2 ēdk. olīveļļas
2 ēdk. balzametiķa
1 tējk. cukura
pāris zariņu bazilika
1. Uzkarsē krāsni līdz 200 grādiem. Liec cepamtraukā tomātus, pārslaki ar eļļu, balzametiķi un uzbirdini cukuru. Cep krāsnī 10 minūtes, tad izņem un atdzesē.
2. Kārto tomātus uz servējamā šķīvja kopā ar mocarellas bumbiņām. Saplūkā pāri baziliku un pārslaki ar sulu un eļļu no cepamā trauka. Pasniedz ar maizes riku.
Kapri salāti ar persikiem un prošuto
Persikus var aizstāt arī ar citiem augļiem – bumbieriem, āboliem, hurmu, meloni, pat zemenēm.
15 minūtes
4 personām
4 gatavi persiki
6–8 šķēles prošuto
2 mocarellas bumbas
pāris zariņu bazilika
2 ēdk. olīveļļas
1 ēdk. balzamiko etiķa
šķipsna sāls
1. Persikiem izņem kauliņus un sagriez plānās daivās. Kārto tos uz servējamā šķīvja pārmaiņus ar mazliet saplucinātu prošuto. Saplēs mocarellu un liec pāri augļiem un šķiņķim. Pa virsu uzbirdini bazilika lapas.
2. Sakul mērci no eļļas, sāls un etiķa. Pārslaki salātus un pasniedz.
Kapri salāti ar burratu
Receptei vajadzēs lielu šķēli maizes, lai uz tās varētu savietot visus labumus. Maizi var necept uz pannas, bet vienkārši apgrauzdēt tosterī.
20 minūtes
1 personai
1 kārtīga šķēle graudu maizes
1 tējk. sviesta
½ tomāta
½ avokado
1 burrata
1 ēdk. pesto
1 ēdk. olīveļļas
1. Graudu maizi apsmērē ar sviestu un uz karstas pannas apbrūnini no abām pusēm.
2. Uz maizes pamīšus kārto avokado un tomāta šķēles. Uz tām uzmanīgi novieto burratu un visu pārslaki ar pesto, kas sajaukts ar eļļu.