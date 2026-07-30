Šo kļūdu pieļauj daudzi - tāpēc arbūzi, melones un ķirbji neizaug tik lieli un garšīgi, kā varētu
Lai arbūzi, melones un ķirbji izaugtu lieli, saldi un kvalitatīvi, nepietiek tikai ar laistīšanu un mēslošanu. Uzzini, kāpēc augļu normēšana ir viens no svarīgākajiem darbiem ceļā uz bagātīgu ražu.
Tagad jau mēs zinām, ka Latvijā teicami aug ne tikai ķirbji, bet arī arbūzi un melones. Tomēr, lai iegūtu labu ražu un, galvenais, saldus un garšīgus augļus, jāievēro dažas lietas, un viena no tām ir ražas normēšana. Ar normēšanu palīdzēsi augam taupīt spēkus un barības vielas, savukārt tas tev dāvās nevis, piemēram, desmit mazus un pliekanus arbūzus, bet četrus, toties izcili gardus.
Arbūzi
Arbūzam atstāj 1–3 spēcīgākos dzinumus. Ja audzē uz lauka, tad labāk 2–3, bet, ja arbūzs aug siltumnīcā, tad pietiek ar vienu dzinumu. Uz katra dzinuma ļauj augt vienam, maksimums, diviem augļiem. Parasti arbūzam augļi aizmetas pēc 6.–12. lapas. Aiz izvēlētā augļa atstāj vēl 3–4 lapas, galotni nogriez. Tā apturēsi auga vēlmi stiepties garumā un novirzīsi visus spēkus augļu briedināšanai. Atceries, ka arbūzi ir bagātīgi jālaista, lai to augļi būtu sulīgi un saldi.
Ķirbji
Ķirbim var atstāt vairāk augļu nekā arbūzam – uz katra dzinuma 2–4 lielās ogas. Taču, ja gribi izaudzēt paraugķirbi, tad atstāj tikai vienu. Vēlams ļaut turpināt augt tiem augļiem, kas ir tuvāk dzinuma sākumam, pie auga saknēm. Aiz augļa augšanas vietas atstāj 5–7 lapas, lai tas saņemtu pietiekami daudz barības vielu, bet pārējo dzinumu augusta sākumā vai vidū nogriez. Lai ķirbji labi augtu, tie regulāri jālaista un jāmēslo.
Melones
Ar melonēm ir maķenīt interesantāk nekā ar abiem arbūziem vai ķirbjiem. Melone labāk veido augļus uz otras un trešās pakāpes dzinumiem, tāpēc galveno dzinumu galotņo apmēram pēc 7.–8. lapas, lai veidojas jaunie dzinumi un uz tiem – augļi. Atkarībā no šķirnes uz katra dzinuma atstāj 1–4 augļus. Ja tā ir lielaugļu melone, atstāj mazāk, ja augļi mazi, tad vairāk. Ir ļoti svarīgi regulāri kontrolēt melones dzinumu apjomu un daudzumu, jo tai ļoti patīk pieaudzēt zaļo masu. Melonēm mēdz būt grūtības ar apputeksnēšanos, tāpēc apčubini tās rīta stundās, pakustinot jaunos ziedus. Laisti melones ar siltu ūdeni un centies neslapināt sakņu kaklu. Ja tas būs mitrumā, melones var saslimt ar sakņu puvi.