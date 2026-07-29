Uztura speciālists: gailenes ir veselīgas, taču viens populārs mīts par tām ir maldīgs
Gailenes ir vienas no iecienītākajām savvaļas sēnēm Latvijā. Visbagātīgākā raža parasti ir jūlijā, augustā un septembrī.
Uztura speciālists no Igaunijas Artūrs Miņenko savā "Facebook" profilā dalījies ar informāciju par gailenēm. Speciālists norāda, ka gaileņu ieguvums veselībai slēpjas ne tikai pašās sēnēs.
Ir zinātniski pierādīts, ka arī pati sēņošana nāk par labu veselībai – kustības svaigā gaisā palīdz samazināt stresa hormonu līmeni, uzlabo garastāvokli un veicina nervu sistēmas atjaunošanos.
Lai gan gailenes gandrīz par 90% sastāv no ūdens un 100 gramos ir tikai 20–30 kilokaloriju, tās ir īpaši bagāts uzturvielu avots.
Miņenko sociālajos tīklos skaidro, ka pēdējo gadu pētījumi apstiprina – regulāra sēņu lietošana uzturā sniedz daudzveidīgu labumu veselībai. Gailenēs esošie beta glikāni palīdz uzturēt normālu imūnsistēmas darbību, savukārt tajās esošās šķiedrvielas kalpo kā nozīmīga barība zarnu mikrobiomam.
Papildus izcilajai garšai gailenes ir arī vērtīgs uztura produkts. Tām ir maz kaloriju. Pētījumi liecina, ka gailenes var palīdzēt stiprināt imūnsistēmu, veicināt kaulu veselību, pateicoties D vitamīnam, un nodrošināt organismu ar svarīgām uzturvielām, kas nepieciešamas normālai nervu sistēmas un vielmaiņas darbībai. Tomēr speciālisti atgādina, ka gailenes nav brīnumlīdzeklis – tās ir vērtīga sabalansēta uztura sastāvdaļa, nevis zāles.
Dodoties sēņot, jāievēro piesardzība – grozā drīkst likt tikai tās sēnes, par kurām esat pilnīgi pārliecināts. Tāpat ieteicams tās vākt mežos, kas atrodas tālāk no intensīvas satiksmes ceļiem un rūpniecības objektiem, jo sēnes var uzkrāt smagos metālus un citus piesārņotājus.
Tautas ticējums un zinātne – ne vienmēr viens un tas pats
Viens no izplatītākajiem tautas medicīnas uzskatiem vēsta, ka gailenes palīdz izvadīt no organisma parazītus. Šis uzskats radies tāpēc, ka gailenēs ir viela hitīnmannoze, kas, domājams, arī ir iemesls, kāpēc gailenes atšķirībā no daudzām citām meža sēnēm reti mēdz būt tārpainas.
Tomēr Miņenko uzsver, ka tautas ticējumus nevajadzētu pielīdzināt pierādījumos balstītai medicīnai.
"Mūsdienu zinātne gailenēs ir atklājusi vairākus bioloģiski aktīvus savienojumus, un laboratorijas pētījumu rezultāti ir bijuši daudzsološi. Tomēr kvalitatīvi klīniskie pētījumi ar cilvēkiem līdz šim nav apstiprinājuši, ka gaileņu lietošana uzturā spētu izārstēt vai izvadīt zarnu parazītus," uzsver Miņenko.
Viņš piebilst, ka gadījumā, ja ir aizdomas par parazitāru infekciju, jāvēršas pie ārsta un jāizmanto zinātniski pamatotas ārstēšanas metodes.