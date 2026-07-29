Kā kopt iekaramās puķes vasaras vidū?
Vasarā iekaramajām puķēm nepieciešama regulāra laistīšana, mēslošana un kopšana, lai tās nezaudētu savu krāšņumu. Praktiskos padomos, kā par tām rūpēties vasaras vidū, dalās stādaudzētavas "Dārzs zem saules" īpašniece un stādaudzētāja Antra Blūma.
Podos augošās puķes regulāri jālaista – jo mazāks pods, jo biežāk. Ja augsne kļuvusi tik cieta, ka neuzsūc ūdeni, uz tās var novietot ledus gabaliņus – lēnām kūstot, ūdens iesūksies augsnē. Jālaista no rīta vai vakarā. Lai ziedošie augi podos izskatītos krāšņi, regulāri jāizgriež vai jāizkniebj nokaltušie ziedi un dzinumi.
“Daudzi atsakās no iekārtajiem augiem, jo tie patiešām daudz jālaista,” stāsta stādu audzētāja Antra Blūma. “Esmu izmēģinājusi dažādus trikus, lai mazāk būtu jālaista, piemēram, internetā izlasīju padomu, ka puķu podu apakšā jānovieto bērnu pamperi. Izdarīju – efekts ir labs. Izmantoju arī minerālu perlītu, ko piejauc zemei stādot; arī šis paņēmiens ir labs un kļuvis neaizvietojams, pārstādot istabas augus. Ja cilvēkam slinkums kopt augus regulāri, var likt to lietā. Ir vēl kāda nisanse, kas jāatceras iekārto puķu podu lietotājiem. Viengadīgās puķes siltumnīcās baro katrā laistīšanas reizē. Ja, atvedot tās mājās un izlasot uz komplekso mēslojumu iepakojumiem pamācībās minētās proporcijas un laikus, sāk tās mēslot reti, nav jābrīnās, ka nekas nav tā, kā bija siltumnīcā. Iesaku nedaudz barības vielu pievienot katrā laistīšanas reizē, nevis vienreiz nedēļā un daudz – vienkārši jāsadala porcija uz nedēļu.”