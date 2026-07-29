Ar vienu triku balkons pārtop par īstu vasaras atpūtas oāzi
Ja vēlies, lai balkons, terase vai dārzs kļūtu par mājīgu vietu vakara atpūtai, īpaša uzmanība jāpievērš apgaismojumam. Interjera dizainers iesaka vienkāršus risinājumus, kas palīdz radīt patīkamu atmosfēru un ļauj baudīt vasaras vakarus ārā vēl ilgāk.
Lai gan laikapstākļi var būt neparedzami un mainīgi, daudzi cenšas pēc iespējas vairāk laika pavadīt ārā, pirms iestājas rudens un laiks kļūst dzestrāks. Vai tā būtu lasīšana uz balkona darbdienas vakarā vai nedēļas nogale ārpus pilsētas, vasaras vakari, kas pavadīti ārā, mēdz ieilgt līdz vēlām vakara stundām. Interjera dizainers dalās ar padomiem, kā ar apgaismojumu radīt mājīgu noskaņu ārtelpās, lai vasaras vakarus varētu baudīt ilgāk, arī dienām kļūstot īsākām.
“Apgaismojums nodrošina krietni vairāk funkciju nekā tikai telpas izgaismošanu. Tas palīdz telpā radīt noteiktu noskaņu. Piemēram, mājīgs, silts un nedaudz pieklusināts funkcionālais apgaismojums var palīdzēt atslābināties un sagatavoties miegam, savukārt dabiskajai dienasgaismai līdzīgs apgaismojums, gluži pretēji, palīdzēs labāk koncentrēties vai sagatavoties dienai. Arī ārtelpās apgaismojumam ir svarīga loma noskaņas radīšanai vasaras vakaros kopā ar draugiem un ģimeni vai atpūšoties vienatnē. Viedie apgaismojuma risinājumi var radīt sajūtu kā brīvdienās pie jūras pat uz balkona vai terases,” saka IKEA Interjera dizaina nodaļas vadītājs Darjus Rimkus.
Izvieto apgaismojumu pa perimetru, lai vizuāli paplašinātu telpu
Dizainers norāda, ka cilvēki parasti izvēlas vienu centrālo gaismas ķermeni visai telpai neatkarīgi no tā, vai tā ir iekštelpa vai ārtelpa. Taču, pārdomāti izvietojot apgaismojumu pa perimetru, iespējams radīt pievilcīgu “peldošu” efektu un vizuāli paplašināt pat ļoti kompaktu telpu. Viens no vienkāršākajiem un pieejamākajiem veidiem, kā to panākt, ir uzstādīt dažas ar saules enerģiju darbināmas LED lampiņu virtenes. Aptītas ap balkona margām, augu statīviem vai režģi, tās var izgaismot balkonu vai terasi pavisam jaunā perspektīvā, radot mājīgāku un nomierinošu noskaņu, nevis intensīvu, spilgtu apgaismojumu.
Pārvērt augus par gaismas ķermeņiem
“Pat ja tev nav īsta dārza, uz balkona iespējams pavisam viegli izveidot pievilcīgu pusnakts dabas oāzi. Apgaismojums, kas novietots aiz garākiem zālaugiem vai augiem puķupodos, rada skaistas ēnas, kas augiem viegli šūpojoties vasaras vējā, rada mierpilnu un dzīvīgu noskaņu,” saka interjera dizainers.
Izgaismo vasaras maltīšu zonu
Vakariņošana ārā siltā vasaras vakarā daudziem rada īstu vasaras brīvdienu sajūtu. Lai panāktu šo mājīgo atmosfēru, Rimkus iesaka izcelt vasaras ēdamzonu ar apgaismojumu. Ar saules enerģiju vai baterijām darbināma iekaramā lampa virs galda vai dažas mazākas dekoratīvas galda lampas palīdzēs radīt restorānam līdzīgu atmosfēru un piešķirs īpašu noskaņu pat ikdienišķām vakariņām. Tā vietā, lai iekaramo lampu pastāvīgai izmantošanai stiprinātu pie griestiem, dizainers iesaka izmantot lampas statīvu vai dekoratīvu stangu virs galda. “Dažādu krāsu un izmēru iekaramo lampu, dekoratīvo laternu vai galda lampu kombinēšana izgaismos galdu, radot īpašu atmosfēru kopā būšanai un ēdiena baudīšanai. Un, izmantojot tādu daudzfunkcionālu risinājumu kā uzlādējamu lampu ar skaļruni, ārtelpu varēsi piepildīt arī ar maigu mūziku vai pārvērst par vietu kino vakaram, pieslēdzot lampu viedtālrunim vai datoram,” saka interjera dizainers.
Radi ugunskura efektu
Lai gan daži vasaras vakari nav iedomājami bez sildoša ugunskura, ne katru nedēļas nogali iespējams pavadīt pie dabas. Lai radītu ugunskura sajūtu, iespējams izmantot dažādu formu un izmēru laternas. Lai radītu drošu risinājumu balkonam vai terasei, interjera dizainers iesaka izmantot LED sveces, kuru gaisma atgādina mirgojošu liesmu. Arī iestājoties vēsākam laikam, kad vairāk laika pavadīsim telpās, tās var pārvietot uz iekštelpām un ar dažiem gaismas avotiem radīt patīkamu noskaņu.