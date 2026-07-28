To dara daudzi - viens ieradums pirms miega var veicināt liekā svara pieaugumu
Daudzi, kuri cenšas zaudēt svaru vai uzturēt labu fizisko formu, rūpīgi seko līdzi uzturam un regulāri sporto. Taču speciālisti brīdina – viens pavisam ierasts vakara paradums var mazināt šo pūļu efektu un ilgtermiņā veicināt lieko kilogramu uzkrāšanos.
Runa ir par viedtālruņa, planšetes vai datora lietošanu gultā tieši pirms gulētiešanas.
Kā ekrānu zilā gaisma ietekmē organismu?
Galvenā problēma ir zilā gaisma, ko izstaro lielākā daļa elektronisko ierīču ekrānu. Smadzenes to uztver kā dienasgaismu, un tas ietekmē vairākus svarīgus procesus organismā.
Samazinās melatonīna izdalīšanās. Zilā gaisma kavē melatonīna jeb miega hormona veidošanos. Rezultātā kļūst grūtāk aizmigt, bet dziļā miega fāzes var saīsināties.
Paaugstinās kortizola līmenis. Vakarpusē stresa hormona kortizola līmenim būtu jāsamazinās, taču ekrānu lietošana var šo procesu izjaukt. Paaugstināts kortizola līmenis ilgtermiņā saistīts ar tauku uzkrāšanos, īpaši vēdera apvidū.
Izmainās bada un sāta hormonu darbība. Nepietiekams miegs ietekmē leptīna un grelīna līdzsvaru. Tas nozīmē, ka nākamajā dienā cilvēks var justies izsalkušāks un biežāk izvēlēties saldus vai treknus produktus.
Kāpēc vakarā biežāk gribas uzkost?
Speciālisti norāda, ka ilgstoša sociālo tīklu pārlūkošana vai seriālu skatīšanās pirms miega samazina paškontroli. Nogurušas smadzenes biežāk meklē ātru gandarījumu, un tas nereti nozīmē vēlmi vēlu vakarā atvērt ledusskapi vai našķoties.
Kā mazināt šo ietekmi?
Eksperti iesaka vismaz stundu pirms gulētiešanas nolikt malā telefonu, planšeti un izslēgt televizoru. Ja tas nav iespējams, ieteicams aktivizēt zilās gaismas filtru jeb nakts režīmu.
Vakara ritmā var ieviest arī citus paradumus – lasīt papīra grāmatu, ieiet siltā vannā, veikt vieglus stiepšanās vingrinājumus vai klausīties mierīgu mūziku.
Svarīga ir arī tumša guļamistaba. Aptumšojošie aizkari vai miega maska palīdz organismam efektīvāk izstrādāt melatonīnu un nodrošina kvalitatīvāku naktsmieru.