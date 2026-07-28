Ko apēst pirms gulētiešanas, lai ilgāk saglabātos sāta sajūta un nepieaugtu svars
Vienkāršs piena produkts pirms gulētiešanas var ne tikai veicināt muskuļu atjaunošanos, bet arī labvēlīgi ietekmēt vielmaiņu.
"Ja līdz šim uzskatījāt, ka pēc pulksten 18.00 vairs nedrīkst ēst, iespējams, ir vērts šo uzskatu pārskatīt. Pētījumi liecina, ka olbaltumvielām bagāta uzkoda vakarā ne tikai netraucē svara samazināšanai, bet var arī veicināt muskuļu atjaunošanos un uzlabot vielmaiņu. Šajā ziņā īpaši izceļas biezpiens," teikts publikācijā, raksta "Nosalty".
Ar ko biezpiens ir tik īpašs?
Biezpiens tiek uzskatīts par vienu no labākajiem dabiskajiem olbaltumvielu avotiem. Atkarībā no ražotāja 100 gramos biezpiena ir aptuveni 12–13 grami olbaltumvielu. Turklāt tas satur salīdzinoši maz kaloriju, un veikalos viegli pieejams arī liesais biezpiens.
Nav nejaušība, ka to iecienījuši gan sportisti, gan cilvēki, kuri ievēro diētu.
"Viena no svarīgākajām biezpiena sastāvdaļām ir kazeīns – lēni sagremojams piena proteīns. Atšķirībā no ātri uzsūcošām olbaltumvielām, kas strauji paaugstina aminoskābju līmeni asinīs, kazeīns nodrošina organismu ar aminoskābēm pakāpeniski vairāku stundu garumā," skaidrots publikācijā.
Ko atklāja pētījums?
ASV zinātnieki pētīja, kā vakaros apēsts biezpiens ietekmē organismu. Eksperimenta dalībnieki aptuveni 30–60 minūtes pirms gulētiešanas apēda divas ēdamkarotes biezpiena.
Pētījuma rezultāti liecina, ka šāds neliels daudzums:
- veicināja muskuļu olbaltumvielu sintēzi nakts laikā;
- labvēlīgi ietekmēja vielmaiņu;
- varēja sekmēt muskuļu atjaunošanos pēc fiziskas slodzes.
Pētījuma vadītājs, profesors Maikls Ormsbijs, norādīja, ka tik neliela olbaltumvielu uzņemšana vakarā nepalielināja ķermeņa tauku daudzumu.
Tādējādi neapstiprinājās izplatītais uzskats, ka jebkura vakara uzkoda automātiski veicina svara pieaugumu.
Vai tas tiešām palīdz notievēt?
Eksperti uzsver, ka pats biezpiens taukus nededzina. Taču olbaltumvielām bagāti produkti var palīdzēt kontrolēt ķermeņa svaru vairākos veidos:
- ilgāk nodrošina sāta sajūtu;
- var mazināt vēlmi vakarā našķoties;
- palīdz saglabāt muskuļu masu svara samazināšanas laikā;
- savukārt muskuļu masas saglabāšana veicina veselīgu vielmaiņu.
Tāpēc biezpiens var būt laba izvēle cilvēkiem, kuri apzināti vēlas uzturā uzņemt vairāk olbaltumvielu.