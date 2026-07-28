Kā pareizi vārīt cūku pupas - ar pākstīm vai bez?
Lai gan veikalos tās mēdz saukt arī par lielajām pupām, tomēr labāk tās pazīstam kā cūku pupas. Šķiet, nav vienkāršāka vasaras paēdiena par cūku pupām – pupas izvāra, ēd ar sāli un piedzer kefīru. Bet kā labāk vārīt? Ar visām pākstīm vai izlobītas?
Lielākajai daļai cilvēku, visticamāk, atbilde skanēs īsi: “Protams, ar pākstīm!” Bez šaubām, tieši novārīto pupu izlobīšanā no pākstīm slēpjas vienkāršās maltītes lielākais šarms. Taču ir cilvēki, kuriem šis process šķiet lieks, tādēļ pupas tiek vārītas, jau izlobītas. Šai pieejai savukārt ir pretinieki, kas apgalvo, ka cūku pupas bez pākstīm zaudē savu patieso garšu. Ir arī cilvēki, kuru saimniecībā nemaz nav tik liela katla, kurā pupas vārīt ar visām pākstīm, jo tās tomēr aizņem ļoti daudz vietas.
Tad kā rīkoties labāk? Patiesība kā vienmēr ir kaut kur pa vidu. Visērtāk un vienlaikus garšīgāk sanāk, ja pupas vāra izlobītas, taču katlā iemet arī dažas veselas pākstis un pāris jau tukšu mizu. Tā vārīšana ir vieglāka un ātrāka, ēšana – vienkāršāka, bet pupām saglabājas to īpašā garša un smarža, kas atsauc atmiņā bērnību laukos un ciemošanos pie vecmāmiņas.