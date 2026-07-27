Vasaras beigu šķūnīša audits: ko pārdot, pirms viss atkal paliek uz nākamo gadu?
Vasaras beigās šķūnī, garāžā vai saimniecības telpā bieži sakrājas lietas, kuras sezonas sākumā vēl šķita vajadzīgas. Pirms tās atkal tiek noliktas “uz nākamo gadu”, ir vērts saprast, kas patiešām tiek izmantots un kas tikai aizņem vietu.
Dārza tehnika, instrumenti, sporta inventārs, elektropreces un dažādi saimniecības piederumi mēdz krāties gadiem. Daļa no tiem joprojām ir darba kārtībā, bet ikdienā vairs netiek lietoti. Šādos gadījumos viens no praktiskiem risinājumiem ir pārdot lietas, kurām pašiem vairs nav pielietojuma.
Banknote filiālēs iespējams pārdot dažādas ikdienā vairs neizmantotas preces un pēc novērtēšanas saņemt piedāvājumu. Vairāk par to, kā notiek preču pārdošana Banknote, var uzzināt Banknote uzpirkšanas lapā.
Sāc ar lietām, kuras šovasar neizmantoji
Labs princips ir pavisam vienkāršs: ja lieta netika izmantota visu vasaru, visticamāk, tā nebūs pirmā nepieciešamība arī nākamgad. Tas īpaši attiecas uz priekšmetiem, kuri aizņem daudz vietas.
Pārskati plauktus, kastes, stūrus un vietas aiz lielākām mantām. Bieži tieši tur stāv lietas, par kurām ikdienā vairs neatceries — vecāki instrumenti, elektropreces, kabeļi, sporta inventārs vai dārza tehnika.
Instrumenti un dārza tehnika
Šķūnītī bieži atrodas vairāk instrumentu, nekā patiesībā vajadzīgs. Ja mājās ir divi urbji, vairāki trimmeri, neizmantots zāģis vai dārza šķēres, ir vērts izvērtēt, vai tās tiešām jāglabā.
Pirms pārdošanas pārbaudi, vai instruments darbojas, vai komplektā ir lādētājs, akumulators, uzgaļi vai citas detaļas. Sakārtota un pārbaudīta prece būs vieglāk novērtējama.
Elektropreces, kas pārvākušās uz šķūni
Garāžā vai saimniecības telpā nereti nonāk arī elektropreces, kuras mājās vairs nelieto — vecs televizors, audio tehnika, mazā sadzīves tehnika, spēļu konsoles, telefoni vai planšetes.
Ja ierīce joprojām darbojas, bet ikdienā netiek izmantota, tai nav obligāti jāstāv plauktā vēl vienu gadu. Pirms atnest preci novērtēšanai, vēlams to notīrīt, atrast lādētāju vai vadus un, ja iespējams, atiestatīt personīgos datus.
Sporta un atpūtas lietas
Vasaras beigās labi redzams, kuri atpūtas priekšmeti tiešām bijuši vajadzīgi. Velosipēdi, skrejriteņi, makšķerēšanas piederumi, teltis, mugursomas vai cita tūrisma tehnika var aizņemt daudz vietas, ja tos vairs nelieto.
Ja lieta ir labā stāvoklī, bet ģimenei vairs nav aktuāla, tās pārdošana var būt praktiskāks risinājums nekā ilgstoša glabāšana.
Ko labāk nepārdot steigā
Ne visas lietas jāizņem no mājas tikai tāpēc, ka tās šobrīd netiek lietotas. Pirms pieņemt lēmumu, padomā, vai priekšmets ir sezonāls, vai tam ir īpaša vērtība un vai to patiešām nākamgad nevajadzēs.
Ja rodas šaubas, vari izveidot atsevišķu “pārdomu kasti”. Ja līdz nākamajai sezonai tā netiek atvērta, lēmumu pieņemt būs vieglāk.
Sakārto pirms atnešanas
Pirms doties uz filiāli, pārbaudi, vai prece ir tīra, komplektā ir nepieciešamie vadi, lādētāji, aksesuāri vai dokumenti, ja tādi saglabājušies. Tas palīdz novērtēšanu padarīt ērtāku.
Ja precei ir personīgie dati, piemēram, telefonā, datorā vai planšetē, tos pirms pārdošanas nepieciešams dzēst. Savukārt lietas, kas ir bojātas vai nepilnīgas, labāk uzreiz izvērtēt atsevišķi.
Vairāk vietas un mazāk atliktu lēmumu
Šķūnīša audits nav tikai par lieko mantu iznešanu. Tas palīdz saprast, kas mājās patiešām tiek lietots, ko vērts paturēt un kam var dot otro iespēju citur.
Ja mājās ir lietas, kuras vairs neizmanto, tās iespējams atnest uz Banknote filiāli novērtēšanai. Plašāka informācija par uzpirkšanas iespējām pieejama Banknote uzpirkšanas lapā.
Reklāmraksts. Raksts tapis sadarbībā ar Banknote.