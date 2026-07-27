Energoefektivitātes darbi mājā: ar ko sākt, lai ieguldījums būtu pārdomāts?
Siltāka māja, mazāki siltuma zudumi un ērtāka ikdiena parasti nesākas ar vienu lielu darbu. Vispirms jāsaprot, kur māja zaudē siltumu un kuri uzlabojumi dos vislielāko ieguvumu ilgtermiņā.
Energoefektivitātes darbi privātmājā vai lauku īpašumā var nozīmēt dažādas lietas — bēniņu siltināšanu, logu nomaiņu, fasādes sakārtošanu, apkures sistēmas uzlabošanu vai durvju blīvējumu nomaiņu. Lai ieguldījums būtu pārdomāts, svarīgi nesākt tikai ar redzamāko problēmu, bet izvērtēt māju kopumā.
Ja plānotie darbi ir plašāki un tos grūti nosegt no ikmēneša budžeta, viens no risinājumiem var būt Banknote nekustamā īpašuma aizdevums. Pirms lēmuma svarīgi izvērtēt darbu apjomu, īpašuma stāvokli, kopējās izmaksas un savas finansiālās iespējas.
Sāc ar vietām, kur zūd visvairāk siltuma
Pirms plānot lielus darbus, vērts pārbaudīt bēniņus, jumtu, logus, durvis, pagrabu un ārējās sienas. Bieži vien siltuma zudumi rodas nevis vienā vietā, bet vairākās mazākās zonās.
Ja bēniņos ir bojāts vai nepietiekams siltinājums, ziemā siltums var ātri aizplūst caur jumta konstrukciju. Ja durvis vai logi slikti pieguļ, mājā rodas caurvējš un apkurei jāstrādā vairāk.
Bēniņi un jumts bieži ir pirmais solis
Bēniņu siltināšana daudzās mājās var būt viens no praktiskākajiem energoefektivitātes uzlabojumiem. Pirms tam gan jāpārbauda, vai jumts netek un vai konstrukcijās nav mitruma.
Ja siltinājumu uzklāj uz mitras vai bojātas vietas, problēma netiek atrisināta. Tāpēc secība ir svarīga — vispirms jumta un mitruma jautājumi, tikai pēc tam siltināšana.
Logi un durvis: ne vienmēr uzreiz jāmaina
Veci logi un durvis var būt būtisks siltuma zudumu avots, taču ne vienmēr pirmais risinājums ir pilnīga nomaiņa. Dažkārt palīdz blīvējumu maiņa, furnitūras regulēšana vai spraugu aizpildīšana.
Ja logi ir ļoti nolietoti, bojāti vai vairs nepilda savu funkciju, nomaiņa var būt pamatots solis. Pirms tam vēlams salīdzināt vairākus piedāvājumus un saprast, kāds risinājums piemērots konkrētajai mājai.
Apkures sistēmas pārbaude pirms sezonas
Energoefektivitāte nav tikai siltinājums. Liela nozīme ir arī apkures sistēmai — katlam, krāsnij, radiatoriem, caurulēm, termostatiem un skurstenim. Ja sistēma nav pārbaudīta, tā var darboties neefektīvi pat tad, ja māja ir siltināta. Pirms apkures sezonas vēlams ieplānot apkopi, iztīrīt nepieciešamās vietas un pārliecināties, ka viss darbojas droši.
Fasāde un sienas jāvērtē kopā ar mitrumu
Fasādes siltināšana vai atjaunošana var būt lielāks projekts, tāpēc pirms tā jāizvērtē sienu stāvoklis. Plaisas, mitruma plankumi vai bojāts apmetums var norādīt uz problēmām, kuras vispirms jānovērš.
Ja mitruma cēlonis netiek atrisināts, jauna apdare vai siltinājums var nedot gaidīto rezultātu. Īpaši svarīgi pārbaudīt cokolu, notekas un vietas, kur ūdens nonāk pie mājas pamatiem.
Plāno darbus pareizā secībā
Energoefektivitātes darbi bieži ir saistīti savā starpā. Piemēram, pirms fasādes siltināšanas jādomā par logu novietojumu un palodzēm, pirms apkures sistēmas maiņas — par mājas kopējo siltuma zudumu.
Tāpēc pirms lielākiem darbiem vēlams sagatavot darbu sarakstu un tāmi. Tajā jāiekļauj materiāli, meistaru darbs, piegāde, demontāža un iespējamās papildu izmaksas. Tas palīdz saprast, ko darīt uzreiz un ko sadalīt posmos.
Ieguldījums, kas jāvērtē ilgtermiņā
Energoefektivitātes uzlabojumi nav tikai par vienu apkures sezonu. Tie var palīdzēt māju padarīt ērtāku, drošāku un ilgtermiņā pārdomātāk uzturamu. Plašāka informācija par nekustamā īpašuma aizdevuma iespējām pieejama Banknote mājaslapā.
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