Ko vēl paspēt līdz augustam? 5 lauku mājas darbi, kurus labāk neatlikt
Jūlija beigas ir labs brīdis pārskatīt lauku mājas darbus, kurus vēl iespējams paveikt pirms rudens. Sausā laikā vieglāk sakārtot jumtu, notekas, terasi un citas lietas, kas vēlāk var prasīt vairāk laika un izmaksu.
Lauku mājā darbu saraksts parasti nekad nebeidzas, taču ne viss jādara uzreiz. Svarīgāk ir saprast, kuri darbi ietekmē mājas drošību, mitrumu un ikdienas ērtības. Tieši šos darbus vēlams neatlikt uz brīdi, kad sākas ilgstošs lietus, vēsāks laiks un īsākas dienas.
Ja plānotie darbi ir plašāki un tos grūti nosegt no ikmēneša budžeta, viens no risinājumiem var būt Banknote kredīts mājokļa atjaunošanai vai remontam. Pirms lēmuma svarīgi izvērtēt darbu apjomu, izmaksas un savas finansiālās iespējas.
1. Pārbaudi jumtu un bēniņus
Pirms rudens lietavām vērts apskatīt jumta segumu, vietas ap skursteni, ventilācijas izvadiem un jumta logiem. Ja redzami pavirzījušies dakstiņi, bojāts skārds vai plaisas, šīs vietas labāk pārbaudīt laikus.
Bēniņos jāpievērš uzmanība mitruma plankumiem, pelējuma smakai, slapjam siltinājumam vai notecējumu pēdām. Pat neliela jumta noplūde rudenī var kļūt par lielāku problēmu, ja ūdens ilgstoši nonāk konstrukcijās.
2. Sakārto notekas un ūdens novadīšanu
Notekas un notekcaurules bieži pamana tikai tad, kad tās vairs netiek galā ar lietu. Jūlija beigās vēl ir laiks tās iztīrīt, pārbaudīt stiprinājumus un pārliecināties, ka ūdens tiek novadīts prom no mājas.
Īpaši svarīgi apskatīt vietas pie pamatiem, cokola un pagraba logiem. Ja pēc lietus ūdens krājas tieši pie mājas, iespējams, vajadzīgs notekcaurules pagarinājums, zemes līmeņa korekcija vai nopietnāks drenāžas risinājums.
3. Apskati terasi, kāpnes un margas
Vasarā terase un āra kāpnes tiek izmantotas visvairāk, tāpēc to nolietojumu ir viegli pamanīt. Jāpārbauda, vai dēļi nekustas, vai nav izvirzījušās skrūves, plaisas, slideni laukumi vai nestabilas margas.
Ja terase jāeļļo, jāpārkrāso vai jāmaina bojāti dēļi, to ērtāk darīt sausā laikā. Rudenī koks ilgāk žūst, un darbus var nākties atlikt līdz nākamajai sezonai.
4. Pārbaudi siltinājumu un vietas, kur mājā ienāk aukstums
Pirms apkures sezonas vērts pārbaudīt logu, durvju, bēniņu un pagraba zonas. Ja durvis slikti pieguļ, logu ailēs jūtams caurvējš vai bēniņos redzams bojāts siltinājums, šīs lietas labāk sakārtot pirms aukstāka laika.
Ne vienmēr uzreiz vajadzīgi lieli darbi. Dažkārt pietiek ar blīvējumu nomaiņu, nelielu spraugu aiztaisīšanu vai bojāta siltinājuma posma sakārtošanu. Galvenais ir laikus saprast, kur māja zaudē siltumu.
5. Sagatavo apkures sistēmu
Lauku mājā apkure bieži ir viens no svarīgākajiem rudens jautājumiem. Vasaras beigās vēlams pārbaudīt krāsni, kamīnu, skursteni, radiatorus, granulu katlu vai citu apkures risinājumu.
Ja nepieciešama meistara apskate, tīrīšana vai remonts, labāk to ieplānot pirms sezonas sākuma. Rudenī speciālisti parasti ir noslogotāki, un steidzami darbi var izmaksāt vairāk vai būt grūtāk saskaņojami.
Sāc ar darbiem, kas pasargā māju
Ja darbu ir daudz, vispirms jāizvēlas tie, kas pasargā māju no mitruma, aukstuma un drošības riskiem. Jumts, notekas, ūdens novadīšana, stabilas kāpnes un apkures gatavība parasti ir svarīgāki par vizuāliem uzlabojumiem.
Pirms lielākiem darbiem vēlams sagatavot tāmi, kurā iekļauti materiāli, darbs, piegāde un iespējamās papildu izmaksas. Tas palīdz saprast, ko vēl iespējams paveikt šovasar un ko labāk ieplānot nākamajā posmā.
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