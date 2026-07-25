Pagalmā parādījies ezis? Ne vienmēr viņam vajadzīga palīdzība
Ja pagalmā pēkšņi parādījies ezis, pirmais impulss bieži ir steigties palīgā. Tomēr ne katrs ezis, kas nonācis cilvēku tuvumā, ir nokļuvis nelaimē. Dažos gadījumos labākais, ko varam darīt, ir netraucēt un ļaut dzīvniekam turpināt savas gaitas.
Dienā redzēts ezis ne vienmēr ir nelaimē
Eži visaktīvākie ir krēslā un naktī, tomēr tas nenozīmē, ka dienas laikā sastapts dzīvnieks obligāti ir slims vai ievainots. Reizēm ezis vienkārši meklē barību, pārvietojas uz citu teritoriju vai meklē piemērotu slēptuvi.
Tāpēc, pirms steigties to glābt, vērts dažas minūtes pavērot dzīvnieka uzvedību.
Kad ezim tiešām nepieciešama palīdzība?
Palīdzība var būt vajadzīga, ja ezis:
- guļ atklātā vietā un nereaģē uz apkārt notiekošo;
- ir acīmredzami ievainots vai asiņo;
- nespēj normāli pārvietoties;
- izskatās ļoti novārdzis vai apātisks;
- atrodas bīstamā vietā, piemēram, uz brauktuves.
Šādos gadījumos ieteicams sazināties ar savvaļas dzīvnieku glābējiem vai veterinārārstu, kurš pieņem savvaļas dzīvniekus.
Viena kļūda, ko pieļauj ļoti daudzi
Joprojām izplatīts ir uzskats, ka ezim jāiedod piens. Patiesībā eži pienu nepanes – tas var izraisīt nopietnus gremošanas traucējumus un kaitēt dzīvnieka veselībai.
Ja vēlaties palīdzēt, daudz vērtīgāk ir nolikt bļodiņu ar tīru, svaigu ūdeni.
Ar ko ezi drīkst piebarot?
Ja vēlaties ezim palīdzēt, vispirms svarīgi nodrošināt tīru ūdeni. Ja dzīvnieku nepieciešams piebarot, var piedāvāt nelielu daudzumu piemērotas barības, piemēram, kvalitatīvu gaļas saturošu barību bez piedevām.
Ežiem nedrīkst dot pienu – lai gan šāds priekšstats ir ļoti izplatīts, eži to slikti sagremo, un piens var izraisīt gremošanas traucējumus.
Tāpat nevajadzētu piedāvāt sāļus, saldus, garšvielām bagātus ēdienus vai cilvēku ēdiena pārpalikumus.
Kā padarīt pagalmu drošāku ežiem?
Ja vēlaties, lai eži jūsu dārzā justos droši, pietiek ar dažiem vienkāršiem soļiem. Pirms zāles pļaušanas pārbaudiet garāku zāli un krūmājus, kur dzīvnieks varētu būt paslēpies.
Ieteicams arī pēc iespējas mazāk izmantot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus un atstāt kādu dārza stūrīti dabiskāku – ar lapām, zariem vai citu segumu, kur ezis var atrast patvērumu.
Īpaša piesardzība nepieciešama, lietojot robotizētos zāles pļāvējus. Tie bieži darbojas vakaros un naktīs – laikā, kad eži kļūst visaktīvākie, tādēļ sadursmes ar tiem diemžēl nav retums. Visdrošāk robotu darbināt dienas laikā, kad eži parasti slēpjas.