Rozes pēkšņi zaudē lapas? Iespējams, tās piemeklējusi izplatīta slimība
Kāpēc rozēm parādās melni plankumi uz lapām un tās sāk birt? Dārznieks Mikus Karlsons žurnāla "100 Labi Padomi" jaunākajā numurā stāsta par biežākajām rožu slimībām un to, kā ar tām cīnīties.
Kāpēc rozēm lapas ar melniem plankumiem?
Pie tā, ka rožu lapas kļūst tumšas, pārklājas ar plankumiem un sāk birt, vainojamas divas izplatītas sēnīšu slimības – rožu lapu tumšplankumainība un rožu lapu rūsa. Bieži vien šo slimību ierosinātāji var mierīgi dzīvot turpat blakus rozēm, un viss ir labi, taču pietiek izveidoties noteiktam klimatisko apstākļu salikumam, lai šīs sēnes sāktu progresēt un izpaustos visā savā košumā. Tām ļoti patīk lietains, mitrs laiks un vēsas naktis, kā arī cieši stādījumi, kas slikti vēdinās, un augi, kas ir pārmēsloti. Tad var tikai pabrīnīties, cik ātri sēņu infekcijas izplatās.
Rožu lapu tumšplankumainība
Šo slimību izraisa sēne Marssonina rosae. Parasti jūlija sākumā uz apakšējām rožu lapām parādās apaļi melni violeti vai brūni plankumi. Tie izplešas, saplūst kopā un pārņem lapu kātus, jaunās lapas, īpaši smagos gadījumos arī ziedus. Lapas pēc saslimšanas nodzeltē un nobirst. Dažkārt rozei nobirst pilnīgi visas lapas un paliek tikai kāti. Uz rudens pusi roze var sasparoties, un lapas tai sāk plaukt no jauna, bet tas diemžēl samazina spēkus un enerģijas krājumus, kas nepieciešami ziemošanai. Pamatā šo slimību izraisa drēgnas naktis un pārāk liels mitrums, kā arī noēnojums.
Ko darīt? Tiklīdz pamani slimības pazīmes uz lapām, savāc tās un iznīcini, vislabāk sadedzini. Nekādā gadījumā tās neliec kompostā!
Visu rakstu par rožu slimībām un cīņu ar tām, lasi žurnāla “100 labi padomi” jaunajā numurā, kas nopērkams labākajās preses tirdzniecības vietās un Zurnali.lv. Tur arī citi vērtīgi raksti par daiļdārza un sakņu dārza kopšanu.