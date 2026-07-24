Kāpēc zaļā vārna Latvijā ir liels retums?
Zaļā vārna Latvijā ir dzīvojusi gadsimtiem ilgi, bet nu Latvijā ligzdo tikai daži pāri. Pastāv bažas, ka drīz šis skaistais putns pie mums būs sastopams tikai Vika stāstā par sarežģīto zvirbulēnu. Par to, kā klājas zaļajām vārnām Latvijā, stāsta ornitologs Edmunds Račinskis.
Latvijas eksotika
Zaļā vārna ir skaista, spilgta, un to nevar sajaukt ar citiem putniem. “Zaļās vārnas pētu 28 gadus, un man joprojām šķiet, ka tie ir eksotiski putni, kas vairāk raksturo tālās siltās zemes, nevis Latviju,” saka Edmunds. Arhīvos redzams, ka Latvijā zaļās vārnas pieminētas jau 18. gs., arī 19. gs. tā minēta kā bieži sastopama un Latvijā ierasta suga.
Līdz 20. gs. vidum zaļās vārnas bija sastopamas visā Latvijā, izņemot lielos mežu masīvus un purvus. Šos putnus varēja manīt mežmalās, izcirtumos un pat pie lauku mājām, kur tie mēdza ērti iekārtoties strazdu būros.
Kopš pagājušā gadsimta 50. un 60. gadiem zaļo vārnu skaits samazinās – iespējams, intensīvās lauksaimniecības un pesticīdu dēļ. Strauji sarucis to galvenais barības avots – vaboles un sienāži –, un mainījās arī ainava. Kādreiz lauki bija mazāki, ar atsevišķiem kokiem, koku puduriem, ganības, tagad lauki ir lieli, tur aug monokultūras, bet lopi vairāk uzturas fermās, nevis ganībās.
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