Pieredzējuši ceļotāji šīs lietas vienmēr liek rokas bagāžā. Tās var izglābt visu ceļojumu
Foto: Shutterstock
Ilustratīvs foto.
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Pieredzējuši ceļotāji šīs lietas vienmēr liek rokas bagāžā. Tās var izglābt visu ceļojumu

Tūrisma nodaļa

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Lidmašīnas reiss kavējas, bagāža neierodas galamērķī vai telefona baterija izlādējas brīdī, kad jāuzrāda iekāpšanas karte. Šādas situācijas ceļojumos gadās biežāk, nekā gribētos, tāpēc pieredzējuši ceļotāji jau sen ievēro vienu principu – svarīgākās lietas vienmēr jāglabā rokas bagāžā.

Ceļotāju forumos un sociālajos tīklos cilvēki dalījušies ar mantām, bez kurām viņi vairs nedodas nevienā ceļojumā. Dažas no tām aizņem pavisam maz vietas, taču neparedzētā brīdī var izrādīties īsts glābiņš.
 

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