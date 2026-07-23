Finieris vai OSB: atšķirības un pielietojums
Lai saprastu, vai konkrētajam projektam piemērotāks būs finieris vai OSB, vispirms jāizvērtē, kur un kā materiāls tiks izmantots. Ja svarīga gluda virsma, precīza apstrāde un estētisks izskats, bieži piemērotāks būs finieris. Savukārt, ja nepieciešama izturīga konstrukcijas plātne grīdām, sienām vai jumtam un svarīgs ir ekonomisks risinājums, bieži izvēlas OSB.
Lai pieņemtu pārdomātu lēmumu, nepietiek salīdzināt tikai materiālu cenu. Jāņem vērā arī paredzētais pielietojums, slodze, mitruma apstākļi, nepieciešamais biezums un turpmākā apstrāde. Tieši šo faktoru kopums nosaka, kurš materiāls konkrētajā situācijā būs piemērotāks.
Šajā rakstā soli pa solim uzzināsiet, kā salīdzināt finieri un OSB, kam pievērst uzmanību pirms iegādes un kā izvēlēties projektam piemērotāko plātni.
1. solis: nosaki, vai materiāls būs redzams
Ja plātne būs redzama gala rezultātā, virsmas kvalitāte kļūst par vienu no svarīgākajiem izvēles kritērijiem. Šādās situācijās biežāk izvēlas finieris, jo tam ir gludāka, vienmērīgāka virsma un to ir vieglāk apstrādāt vizuāli kārtīgam rezultātam.
Finieris labi der mēbeļu detaļām, plauktiem, sienu akcentiem, dekoratīvām konstrukcijām un citiem darbiem, kur materiāls paliek redzams. To var slīpēt, krāsot, lakot vai apstrādāt tā, lai tas iederētos konkrētā interjera stilā.
Savukārt slēptām konstrukcijām, pamatnēm, pagaidu risinājumiem vai vietām, kur virsmas izskats nav galvenais, bieži pietiek ar OSB. Jāņem vērā arī malu apstrāde, jo tieši malas redzamās detaļās var visvairāk ietekmēt gala iespaidu.
2. solis: izvērtē slodzi
Izvēloties starp finieri un OSB, svarīgi ņemt vērā, kādai slodzei materiāls būs pakļauts. Grīdu pamatnēm, jumta konstrukcijām, sienu apšuvumam vai mēbeļu izgatavošanai prasības var būtiski atšķirties, tāpēc vienots risinājums visiem projektiem ne vienmēr būs piemērots.
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Pielietojums
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Kam pievērst uzmanību?
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Grīdas pamatnes
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Izvēlieties plātni ar pietiekamu biezumu un nestspēju.
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Jumta konstrukcijas
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Novērtējiet paredzamo slodzi un balstu attālumu.
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Sienu apšuvums
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Izvēli nosaka gan konstrukcija, gan vēlamā virsmas kvalitāte.
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Plaukti un mēbeles
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Svarīga ir materiāla stingrība, apstrādes iespējas un estētiskais izskats.
Ne mazāk svarīgs ir arī plātnes biezums un karkasa vai balstu attālums. Jo lielāka slodze vai platāks laidums, jo rūpīgāk jāizvēlas materiāls un tā izmēri. Vienlaikus jāatceras, ka ne vienmēr biezāka plātne būs labākais risinājums - konstrukcijas stabilitāti lielā mērā nosaka arī pareizi izvēlēts balstu vai karkasa attālums.
3. solis: pārbaudi mitruma apstākļus
Mitruma ietekme ir viens no svarīgākajiem faktoriem, izvēloties gan finieri, gan OSB. Tāpēc pirms iegādes izvērtējiet, vai materiāls tiks izmantots sausās iekštelpās, mitrākās telpās, saimniecības ēkā vai ārpus telpām.
Ja plātne atradīsies vidē ar paaugstinātu mitrumu vai temperatūras svārstībām, svarīgi izvēlēties piemērotu materiāla klasi un nepieciešamības gadījumā paredzēt papildu aizsardzību. Tikpat nozīmīga ir arī kvalitatīva malu un savienojumu apstrāde, kas palīdz samazināt mitruma ietekmi un pagarina materiāla kalpošanas laiku.
Piemērs. Plaukts sausā dzīvojamā istabā un darba virsma neapsildāmā garāžā nav pakļauti vienādiem apstākļiem. Garāžā materiālam būs jāiztur lielākas mitruma un temperatūras svārstības, tāpēc arī prasības pret to būs augstākas.
4. solis: salīdzini izmaksas kopā ar apstrādi
Salīdzinot finieri un OSB, gala izmaksas ietekmē arī materiāla apstrāde, stiprinājumi un papildu materiāli, kas būs nepieciešami projekta pabeigšanai.
Pirms iegādes izvērtējiet:
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vai virsma būs jāslīpē, jāgruntē, jākrāso vai jālako;
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kādi stiprinājumi būs nepieciešami montāžai;
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cik daudz materiāla var veidoties atgriezumos;
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vai nepieciešams paredzēt nelielu rezervi piegriezumiem vai iespējamām kļūdām.
Padoms. Dažkārt dārgāks materiāls var prasīt mazāku papildu apstrādi, savukārt lētāks risinājums var palielināt kopējās izmaksas. Tāpēc pirms pirkuma izvērtējiet visas izmaksas kopumā, nevis tikai plātnes cenu. Piemēram, ja finieris paredzēts redzamai mēbeļu detaļai, izmaksās jāiekļauj arī slīpēšana, laka vai krāsa. OSB pamatnei zem grīdas seguma šāda vizuālā apstrāde parasti nav vajadzīga, tāpēc gala izmaksas var būt zemākas.
5. solis: izvēlies pareizo biezumu un izmēru
Piemērots plātnes biezums un loksnes izmērs palīdz nodrošināt konstrukcijas stabilitāti, samazināt materiāla atgriezumus un atvieglot montāžu. Izvēle ir atkarīga gan no darba veida, gan paredzamās slodzes.
Pirms iegādes pievērsiet uzmanību šādiem aspektiem:
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izvēlieties biezumu atbilstoši paredzētajam pielietojumam un nepieciešamajai stabilitātei;
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salīdziniet standarta lokšņu izmērus ar projekta izmēriem, lai samazinātu atgriezumus;
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pārliecinieties, ka loksnes būs ērti transportēt un apstrādāt objektā;
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ieplānojiet nelielu rezervi piegriezumiem un iespējamām kļūdām montāžas laikā.
Padoms. Pirms iegādājaties plākšņu veidus, sagatavojiet materiālu aprēķinu un piegriezumu plānu. Tas palīdzēs izvairīties no liekiem izdevumiem un atvieglos montāžas darbus.
Finieris un OSB nav konkurenti - tie ir materiāli ar atšķirīgu pielietojumu. Ja svarīga gluda virsma, precīza apstrāde un estētisks rezultāts, piemērotāks būs finieris. Savukārt, ja nepieciešama izturīga konstrukcijas plātne grīdām, sienām vai jumtam par praktisku cenu, bieži pietiks ar OSB.
Pirms iegādes izvērtējiet, kur materiāls tiks izmantots, kādai slodzei tas būs pakļauts un kādi būs ekspluatācijas apstākļi. Būvserviss.lv atradīsiet plašu finiera, OSB un citu plākšņu veidu klāstu dažādiem būvniecības un apdares darbiem.