Pat zīmēšana var kaitēt veselībai: 10 populāri hobiji, kas nav tik nekaitīgi, kā šķiet
Hobiji parasti saistās ar atpūtu, prieku un iespēju mazināt stresu. Tomēr daži šķietami nevainīgi vaļasprieki ilgtermiņā var negatīvi ietekmēt veselību, ja netiek ievēroti drošības principi.
Interneta foruma “Reddit” lietotāji dalījušies ar hobijiem, kas sākumā šķiet pilnīgi nekaitīgi, taču var radīt veselības riskus.
Darbs ar epoksīda sveķiem
Arvien populārāki kļuvuši dažādi rokdarbi no epoksīda sveķiem – galdi, rotas un dekorācijas. Tomēr šķidrie sveķi un to izgarojumi dažiem cilvēkiem var izraisīt alerģiskas reakcijas, ādas kairinājumu un elpceļu problēmas.
Strādājot ar šādiem materiāliem, svarīgi nodrošināt labu ventilāciju, izmantot cimdus un nepieciešamības gadījumā arī respiratoru.
Kokapstrāde
Galdniecība daudziem ir lielisks veids, kā atslābināties, taču koksnes putekļi var nonākt dziļi plaušās. Daži koksnes veidi var izraisīt alerģiju, bet ilgstoša smalko putekļu ieelpošana var kaitēt elpošanas sistēmai.
Risku rada arī ilgstošs troksnis, ko rada elektriskie instrumenti.
Keramika un podniecība
Darbs ar mālu šķiet mierīgs un radošs hobijs, taču arī tas nav pilnīgi bez riskiem. Māla putekļi var saturēt vielas, kas kaitē plaušām, savukārt dažās glazūrās var būt smago metālu savienojumi.
Zīmēšana un gleznošana
Arī mākslinieciski hobiji var slēpt riskus. Eļļas krāsas, šķīdinātāji un atsevišķi pigmenti var saturēt kaitīgas vielas.
Ja gleznošana notiek telpā bez pietiekamas ventilācijas, kaitīgie izgarojumi ar laiku var ietekmēt veselību.
Dārzkopība
Darbošanās dārzā parasti tiek uzskatīta par vienu no veselīgākajiem hobijiem, tomēr arī tur pastāv riski. Augsnē var atrasties baktērijas un sēnītes, kas var izraisīt infekcijas.
Savukārt nepareiza mēslojuma vai augu aizsardzības līdzekļu lietošana var radīt ādas kairinājumu vai saindēšanās risku.
Makšķerēšana
Makšķerēšana šķiet mierīgs hobijs, taču arī tur jābūt uzmanīgiem. Ne tikai āķi var radīt traumas – veci svina atsvari un piederumi var būt kaitīgi, jo ilgstošs kontakts ar svinu var ietekmēt veselību.
Rotu izgatavošana
Rotu darināšanā bieži tiek izmantota metālu lodēšana un slīpēšana. Šo procesu laikā var rasties kaitīgi izgarojumi un smalki putekļi.
Bez atbilstošas ventilācijas un aizsardzības arī šāds radošs hobijs var kļūt par veselības risku.
Mūzika
Ne tikai skaļi koncerti var ietekmēt dzirdi. Arī ilgstoši mēģinājumi ar lielu skaļumu bez aizsarglīdzekļiem var pakāpeniski pasliktināt dzirdi.
Riteņbraukšana un skriešana
Fiziskās aktivitātes ir veselīgas, tomēr pārmērīga slodze, nepareiza tehnika un nepietiekama atpūta var izraisīt hroniskas traumas – sāpes locītavās, cīpslās un mugurā.
Datorspēles
Ilgstoša sēdēšana pie datora bez pārtraukumiem var veicināt muguras un kakla sāpes, redzes nogurumu, miega traucējumus un asinsrites problēmas.
Hobiji paši par sevi nav bīstami
Speciālisti uzsver – lielākā daļa šo nodarbju pašas par sevi nav kaitīgas. Problēmas parasti rodas tad, ja netiek izmantoti aizsardzības līdzekļi, nav nodrošināta ventilācija vai cilvēks pārspīlē ar slodzi.
Ievērojot drošības noteikumus un ieklausoties sava ķermeņa signālos, arī šķietami riskantie hobiji var palikt drošs un patīkams veids, kā pavadīt laiku.