Daudzi šo kļūdu pieļauj katru vasaru. Tā var ievērojami saīsināt telefona baterijas mūžu
Vasarā viedtālrunis automašīnā bieži strādā bez apstājas – ieslēgta navigācija, skan mūzika, fonā darbojas citas lietotnes, bet vienlaikus ierīce tiek arī uzlādēta. No pirmā acu uzmetiena tas šķiet pilnīgi ikdienišķi, tomēr tieši šādu apstākļu kombinācija karstā laikā var būt viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc telefona akumulators nolietojas ātrāk.
Lielākā problēma nav pati uzlāde, bet gan pārkaršana.
Karstums ir lielākais telefona baterijas ienaidnieks
Mūsdienu viedtālruņos izmantotie litija jonu akumulatori vislabāk darbojas mērenā temperatūrā. Ja telefons ilgstoši pakļauts lielam karstumam, akumulatora ķīmiskie procesi paātrinās, un tas pakāpeniski zaudē savu ietilpību. Rezultātā pēc kāda laika telefons ar vienu uzlādi darbojas arvien īsāk.
Pārkaršanas risks īpaši pieaug, ja vienlaikus:
- telefons tiek uzlādēts;
- darbojas navigācija;
- ekrāna spilgtums ir iestatīts maksimāli;
- ierīce atrodas tiešos saules staros.
Lai pasargātu akumulatoru, daudzi telefoni šādās situācijās automātiski samazina veiktspēju, palēnina uzlādi vai pat uz laiku to pārtrauc.
Bezvadu uzlāde rada vēl vairāk siltuma
Jaunākās automašīnas arvien biežāk aprīkotas ar bezvadu uzlādes paliktņiem. Tie ir ērti, tomēr uzlādes procesā rada vairāk siltuma nekā parasta uzlāde ar kabeli.
Ja telefons vienlaikus tiek uzlādēts bez vadiem, darbojas navigācija un automašīnas salons ir sakarsis, ierīce var kļūt ievērojami karstāka nekā parasti. Tieši tāpēc garākos braucienos karstā laikā eksperti iesaka priekšroku dot uzlādei ar kabeli.
Viena izplatīta kļūda – atstāt telefonu uz paneļa
Daudzi šo dara pat nepiedomājot – novieto telefonu uz automašīnas paneļa vai pie priekšējā stikla. Taču vasaras saulē šī vieta kļūst īpaši karsta.
Pat ja telefons netiek izmantots, salons saulainā dienā ļoti ātri uzkarst, un ierīces temperatūra var sasniegt līmeni, kas nav labvēlīgs akumulatoram. Ja iespējams, telefonu labāk novietot ēnā vai vietā, kur to neskar tieši saules stari.
Arī lādētājam ir nozīme
Ne visi auto lādētāji ir vienlīdz droši. Lēti un nekvalitatīvi adapteri var nenodrošināt stabilu uzlādi, vairāk uzkarst un dažkārt pat negatīvi ietekmēt akumulatora darbību.
Speciālisti iesaka izvēlēties uzticamu ražotāju sertificētus lādētājus, kas paredzēti konkrētajai ierīcei.
Ko darīt, ja telefons jau ir pārkarsis?
Ja ekrānā parādās brīdinājums par pārkaršanu vai ierīce kļūst neparasti karsta, ieteicams:
- pārtraukt uzlādi;
- uz laiku aizvērt navigāciju vai citas prasīgas lietotnes;
- noņemt biezu aizsargvāciņu, ja tas traucē siltuma novadīšanai;
- novietot telefonu ēnā un ļaut tam atdzist dabiskā veidā.
Svarīgi telefonu neatdzesēt strauji, piemēram, ievietojot ledusskapī vai turot pie ļoti aukstas gaisa plūsmas. Pēkšņas temperatūras svārstības var kaitēt ne tikai akumulatoram, bet arī citām ierīces detaļām.
Kā pagarināt telefona baterijas mūžu?
Lai akumulators kalpotu pēc iespējas ilgāk, pietiek ievērot dažus vienkāršus paradumus:
- neatstāt telefonu tiešos saules staros;
- nelādēt to, ja ierīce jau ir ļoti sakarsusi;
- karstā laikā navigācijas lietošanas laikā izvēlēties uzlādi ar kabeli, nevis bezvadu uzlādi;
- izmantot kvalitatīvu auto lādētāju;
- ļaut telefonam atdzist, ja tas kļuvis pārāk karsts.
Telefona uzlāde automašīnā pati par sevi nav kaitīga. Taču karstuma, intensīvas lietošanas un uzlādes kombinācija var būtiski paātrināt akumulatora nolietošanos. Dažas vienkāršas izmaiņas ikdienas paradumos palīdzēs saglabāt telefona bateriju labā stāvoklī daudz ilgāk.