Pat 95 eiro mēnesī! 10 lētākie īres dzīvokļi Rīgas centrā
Īrēt dzīvokli Rīgas centrā daudziem šķiet dārgs prieks, tomēr sludinājumu portālos var atrast arī budžetam draudzīgus variantus. Jauns.lv aplūkoja lētākos piedāvājumus un atrada 10 dzīvokļus Rīgas centrā, kuru īres maksa sākas ar 95 eiro un nepārsniedz 250 eiro mēnesī.
Šis apkopojums veidots, balstoties uz Latvijas populārākajā sludinājumu portālā Ss.com 2026. gada jūlija vidū pieejamo informāciju. Mūs interesēja tikai īsti, atsevišķi dzīvokļi, kur varētu dzīvot, dzīvokļa biedru vai saimnieku netraucēts. Studentiem paredzētās istabas kopējos dzīvokļos vai strādniekiem domātus kopmītņu vai hosteļu tipa apartamentus šoreiz neapskatījām. Lokācija - Rīgas centrs vai pastaigas attālumā no tā Daugavas labajā krastā.
Pašu lētāko dzīvokli atradām Čiekurkalnā par 95 eiro mēnesī. Dārgākos mūsu aplūkotos apartamentus var izīrēt par 250 eiro. Jāņem gan vērā, ka norādītajai īres maksai vēl jāpieskaita komunālie maksājumi, turklāt ne visos sludinājumos to apmērs ir norādīts.
Būs arī daži varianti, kur nāksies samierināties ar ierobežotām labierīcībām, piemēram, tualeti kāpņutelpā, kas, iespējams, būs jādala ar kaimiņiem,
taču šiem dzīvokļiem ir citi plusi - ideāla atrašanās vieta un ekonomiska cena.
Pārlūkojot sludinājumus, pamanījām arī, ka izīrētāji ir kļuvuši draudzīgāki pret ārzemniekiem.
Tikai vienā miteklī pamanījām piezīmi, ka dzīvoklis tiks izīrēts vien Latvijas rezidentiem. Vēl pirms dažiem gadiem lētajā īres cenu segmentā šāds ierobežojums bija minēts teju katrā otrajā sludinājumā.