Garšīgi
Šodien 10:17
Gaileņu sezona sākusies: izmēģini šīs trīs vienkāršās receptes
Gaileņu sezona ir īstais laiks, lai galdā celtu aromātīgus ēdienus no šīm iecienītajām meža sēnēm. Piedāvājam trīs vienkāršas gaileņu receptes - krēmīgu gaileņu mērci, sātīgu žuljēnu un gardu karstmaizi, kas ļaus izbaudīt meža velšu garšu.
Gailenes ir vienas no iecienītākajām meža sēnēm, jo tās izceļas ar maigu garšu, patīkamu aromātu un daudzpusīgām izmantošanas iespējām virtuvē. Lai gan visbiežāk tās gatavo ar krējumu, gailenes lieliski iederas arī sātīgos uzkodu un pamatēdienu variantos.