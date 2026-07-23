ABAS Smokehouse - Latvijā ražotas kūpinātavas, grili, ugunskura vietas un citi metāla izstrādājumi
Ēdiena gatavošana brīvā dabā Latvijā kļūst arvien iecienītāka — tas vairs nav tikai vasaras izklaide, bet ikdienas paradums, kas turpinās no pavasara līdz rudenim. Arvien vairāk cilvēku domā arī par ilgtspēju un izvēlas preces, kas kalpo ilgi un teicami.
Tieši ar šādu pārliecību darbojamies mēs — ABAS Smokehouse. Mūsu ražotajos grilos, kūpinātavās, ugunskura vietās un citos metāla izstrādājumos apvienojas kvalitatīva metālapstrāde ar praktiskiem risinājumiem un mūsdienīgu dizainu.
Kūpinātavas — mūsu lielākais lepnums
No visa mūsu produktu klāsta kūpinātavas ir tās, ar kurām lepojamies visvairāk — un tās klienti ir augsti novērtējuši un iecienījuši. Katra kūpinātava top ar domu par vienmērīgu karstumu, ērtu lietošanu un ilgu kalpošanas laiku. Esam padomājuši par katru detaļu — sākot no konstrukcijas stabilitātes līdz ergonomiskam darba augstumam.
Izturīgi grili un ugunskura vietas
Mūsu grili un ugunskura vietas top no 3 mm bieza tērauda — tas nozīmē lielāku izturību pret karstumu un laika apstākļiem, kā arī ilgāku kalpošanas laiku. Visiem izstrādājumiem nodrošinām arī 24 mēnešu garantiju, lai klients var būt drošs, ka iegulda naudu risinājumā, kas kalpos gadiem, nevis tikai vienai sezonai.
Mūsdienīga ugunskura vieta kļūst par pagalma centrālo elementu un vietu, kas pagarina ģimenes un draugu kopā pavadīto laiku vasaras un rudens vakaros, kad gaiss jau kļuvis vēsāks, bet vēlme pasēdēt ārā vēl nav pārgājusi.
Papildus tiem ražojam arī elegantus malkas statīvus, puķu kastes, margas un citus individuālus metāla izstrādājumus — funkcionalitāti apvienojam ar modernu vizuālu pievilcību. Klients var nākt ar savu ideju, un mēs to īstenosim!
Ražots - Kandavā
Visi mūsu izstrādājumi top mūsu ražotnē Kandavā. Vietējā ražošana ļauj kontrolēt katru procesa posmu, ātri reaģēt uz klientu vēlmēm un nodrošināt augstu kvalitātes līmeni — vienlaikus attīstot novada uzņēmējdarbību un saglabājot profesionālas metālapstrādes tradīcijas.
Gadu gaitā esam realizējuši simtiem projektu — no kompaktiem griliem privātmāju pagalmos līdz lielām profesionālām kūpinātavām, ko ikdienā izmanto arī profesionāļi. Izstrādājam individuālus risinājumus uzņēmumiem, sabiedriskām ēkām un publiskajai videi, kur īpaši svarīga ir gan drošība, gan ilgmūžība.
Mūsu klienti – mūsu zelts
Mūsu klienti novērtē ne tikai produktu kvalitāti, bet arī mūsu darba stilu — atbildību, godīgu padomu, termiņu ievērošanu un vēlmi atrast labāko risinājumu tieši viņiem. Lai arī mūsu ražotais produkts nav ikdienas prece, mūsu klienti pie mums atgriežas vairākkārt - lai iegādātos lielāku kūpinātavu vai lai iegādātos dāvanu draugiem, vai vienkārši papildinātu savu māju un sētu ar kādu no mūsu produktiem.
Tā kā grils, kūpinātava vai cits mūsu metāla izstrādājums ir ieguldījums uz vairākiem gadiem, šogad esam atvēruši ABAS Smokehouse izstāžu zāli/noliktavu tuvāk galvaspilsētai, kur produktus var apskatīt un izvēlēties klātienē.
Apmeklē mūsu izstāžu zāli Mārupē vai sazinies ar mums, lai izvēlētos savu grilu, kūpinātavu vai ugunskura vietu jau šodien.
ABAS Smokehouse — izturīgi metāla risinājumi, kas radīti Latvijā un ir noderīgi un nepieciešami mūsu vidē mūsu cilvēkiem.
Ražošanas un noliktavas adrese: Jelgavas iela 1i, Kandava, Tukuma nov. Tel: +371 29284179
Noliktavas un izstāžu zāles adrese: Lidostas parks 5, Vismaņi, Mārupes nov. Tel: +371 20383017