Jaunās paaudzes proteīna dzēriens - "Clear Whey Protein"
Vēl pavisam nesen proteīna dzērieni lielai daļai cilvēku asociējās ar bieziem piena kokteiļiem, kurus galvenokārt lietoja sportisti. Taču pēdējos gados pasaulē strauji attīstās jauna produktu kategorija – "Clear Whey Protein" jeb dzidrie proteīna dzērieni. Tie apvieno augstvērtīgu proteīnu ar vieglu, atsvaidzinošu dzērienu, kas pēc garšas un konsistences vairāk atgādina limonādi vai ledus tēju nekā tradicionālu proteīna kokteili.
Arī Latvijā šī tendence kļūst arvien pamanāmāka. Pircēji arvien biežāk meklē produktus, kas ne tikai remdē slāpes, bet sniedz papildu uzturvērtību, Funkcionālie dzērieni kļūst par vienu no visstraujāk augošajām pārtikas kategorijām pasaulē, un proteīns ir viena no pieprasītākajām sastāvdaļām.
Kāpēc proteīns ir svarīgs?
Proteīns jeb olbaltumvielas ir viena no cilvēka organismam nepieciešamajām pamata uzturvielām. Tas ir būtisks muskuļu, kaulu, ādas un citu audu veidošanai un atjaunošanai. Proteīns piedalās arī fermentu, hormonu un imūnsistēmas darbībā.
Lai gan proteīnu bieži saista ar sportu, tas ir svarīgs ikvienam. Pietiekama olbaltumvielu uzņemšana palīdz uzturēt muskuļu masu, nodrošina ilgāku sāta sajūtu un veicina organisma atjaunošanos pēc ikdienas slodzes. Tieši tādēļ proteīna produktus arvien biežāk izvēlas ne tikai sportisti, bet arī cilvēki, kuri rūpējas par sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
Kas padara "Clear Whey" protein īpašu?
Tradicionālie proteīna dzērieni parasti ir pienaini, biezi un sātīgi. Savukārt "Clear Whey" protein tehnoloģija ļauj radīt pilnīgi atšķirīgu produktu – dzidru, vieglu un atsvaidzinošu dzērienu ar augstu proteīna saturu. Tas nozīmē, ka proteīnu iespējams uzņemt tādā pašā veidā kā parastu bezalkoholisku dzērienu, nezaudējot tā uzturvērtību.
Lai radītu kvalitatīvu "Clear Whey Protein" dzērienu, nepietiek ar parastu sūkalu proteīnu. Nepieciešama īpaši attīrīta proteīna sastāvdaļa, kas nodrošina gan augstu uzturvērtību, gan spēju saglabāt dzērienu dzidru un atsvaidzinošu.
"Protein Performance Clear Whey" pamatā ir "Lacprodan® BLG-100", kura galvenā sastāvdaļa ir augstas tīrības pakāpes beta-laktoglobulīns (β-lactoglobulin) – galvenā sūkalu proteīna frakcija, kas izceļas ar īpaši augstu bioloģisko vērtību un optimizētu aminoskābju sastāvu
Papildus uzturvērtībai beta-laktoglobulīns izceļas arī ar izcilām tehnoloģiskajām īpašībām – tas lieliski šķīst ūdenī, neveido duļķainību un ļauj iegūt dzidru dzērienu ar patīkamu garšu. Tieši šīs īpašības padara iespējamu "Protein Performance Clear whey Protein" dzērienu ražošanu.
Inovācija pasaulē un Latvijā
Lai gan "Clear Whey Protein" segmenta attīstība pasaulē ir ļoti strauja, tas joprojām ir salīdzinoši jauns produktu virziens. Pircēji arvien biežāk izvēlas produktus, kas palīdz uzņemt nepieciešamās uzturvielas ērtā un garšīgā veidā.
Latvijā šī produktu kategorija vēl tikai sāk attīstīties. Tāpēc dzidra proteīna dzēriena ražošana, izmantojot "Lacprodan® BLG-100", ir nozīmīgs solis vietējās pārtikas rūpniecības attīstībā. Tā ir iespēja sekot pasaules inovāciju tendencēm un radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību, kas spēj konkurēt arī eksporta tirgos.
"Protein Performance Clear Whey Protein" nav tikai Latvijā radīts jauns dzēriens – tas ir piemērs tam, kā modernas pārtikas tehnoloģijas un zinātnes sasniegumi ļauj radīt produktus, kas apvieno uzturvērtību, patīkamu garšu un mūsdienu pircēju vajadzības.