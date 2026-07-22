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Pirms met ārā, pārbaudi! Šīs 5 lietas cilvēki joprojām izmet nepareizi
Atkritumu šķirošana daudzām Latvijas mājsaimniecībām jau kļuvusi par ikdienu, tomēr joprojām ir lietas, par kurām cilvēki nav pārliecināti – kur tās īsti likt?
Dažādi priekšmeti, kurus iespējams pārstrādāt vai kuri jānodod īpašos pieņemšanas punktos, nereti nonāk kopā ar sadzīves atkritumiem. Tas ne tikai apgrūtina šķirošanas procesu, bet atsevišķos gadījumos var radīt arī drošības riskus.
Jauns.lv skaidro, kur likt piecas lietas, kuras cilvēki bieži izmet nepareizi.