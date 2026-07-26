Pēc mazgāšanas drēbes smaržo pēc pelējuma: ko pievienot veļas mašīnā, lai novērstu nepatīkamo aromātu
Veļas mašīnu īpašnieki bieži nesaprot, kāpēc pēc mazgāšanas drēbes smaržo pēc mitruma. Daudzi šādā situācijā sāk lietot vairāk veļas pulvera, lai nomāktu nepatīkamo aromātu. Citi meklē bojājumu pašā ierīcē vai pat nolemj to nomainīt. Patiesībā nav nepieciešams pieņemt tik radikālus lēmumus. Problēmu var ļoti vienkārši atrisināt.
Ko darīt, ja pēc mazgāšanas drēbes smako pēc pelējuma?
Ja pēc mazgāšanas drēbēm ir nepatīkama smaka, tas nenozīmē, ka veļas mašīna ir bojāta. Visbiežāk sasmacis aromāts veļas mašīnā rodas baktēriju un sēnīšu uzkrāšanās dēļ uz ierīces iekšējām detaļām. Šie nosēdumi no cilindra nonāk uz drēbēm, radot nepatīkamo aromātu.
Atcerieties pirmo, kas jādara, ja pēc mazgāšanas drēbes smaržo pēc pelējuma. Vispirms ar sūkli, kas samērcēts etiķī, jānotīra veļas mašīnas durvju gumijas blīvējums. Tieši šajās gumijas krokās visbiežāk uzkrājas pelējums.
Pēc tam palaidiet mazgāšanas ciklu 90 °C temperatūrā bez veļas. Veļas mašīnas cilindrā ieberiet glāzi dzeramās sodas. Tieši šis līdzeklis palīdzēs iznīcināt pelējumu. Pēc procedūras neaizveriet veļas mašīnas durtiņas, kamēr virsma nav pilnībā izžuvusi.
Ja nepatīkamais aromāts jau ir iesūcies drēbēs, ir veids, kā atbrīvoties no mitruma smakas pēc mazgāšanas. Vispirms drēbes izžāvējiet, pēc tam vēlreiz izmazgājiet tās maksimālajā pieļaujamajā temperatūrā.
Veļas mīkstinātāja nodalījumā ielejiet 200 mililitrus etiķa, bet tieši cilindrā ieberiet 100 gramus sodas. Citi mazgāšanas līdzekļi nebūs nepieciešami. Pēc mazgāšanas izkariet drēbes svaigā gaisā.
Etiķis un soda ne tikai palīdzēs atbrīvoties no baktēriju paliekām uz auduma, bet arī padarīs to mīkstāku un piešķirs košāku krāsu. Šī metode īpaši labi noderēs dvieļiem – to šķiedras kļūs maigas, gluži kā tikko nopirktiem.
Ja esat veikuši visus iepriekš minētos soļus, bet pēc mazgāšanas veļa joprojām smaržo pēc sasmakuša mitruma, ir vērts pārbaudīt veļas mašīnas izplūdes filtru. Arī tajā esoši netīrumi vai aizsērējums var izraisīt nepatīkamu aromātu.
Ir vēl viens iespējamais iemesls, kāpēc pēc mazgāšanas veļa slikti ož – drēbju pārāk ilga atrašanās veļas mašīnā pēc mazgāšanas cikla beigām. Ieteicams tās izņemt un izkārt uzreiz pēc mazgāšanas. Neatstājiet tās veļas mašīnā ilgāk par pusstundu, pretējā gadījumā no nepatīkamas smakas var būt grūti izvairīties.