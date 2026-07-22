Pirms ceļojuma izlasi: 7 tūristu ieradumi, kas ārzemēs kaitina vietējos
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Pirms ceļojuma izlasi: 7 tūristu ieradumi, kas ārzemēs kaitina vietējos

Tūrisma nodaļa

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Ceļojot uz citu valsti, lielākā daļa cilvēku vēlas iepazīt vietējo kultūru, nogaršot tradicionālos ēdienus un apskatīt skaistākās vietas. Tomēr dažkārt ieradumi, kas pašiem ceļotājiem šķiet pilnīgi nevainīgi, vietējiem iedzīvotājiem var šķist kaitinoši vai pat nepieklājīgi.

No pārāk skaļas uzvedības līdz prasībām restorānos — lūk, dažas biežākās tūristu kļūdas, kas var sabojāt iespaidu par ceļotājiem.

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