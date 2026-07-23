Septiņi iemesli, kāpēc rītu sākt ar siltu ūdeni un medu
Medus ir dabisks saldinātājs, kas satur antioksidantus, kā arī nelielu daudzumu vitamīnu un minerālvielu. Papildus patīkamajai saldajai garšai tas var sniegt arī vairākus veselībai labvēlīgus ieguvumus.
Septiņi iemesli, kāpēc dienu vērts sākt ar tasi silta ūdens ar medu.
Mazina kakla sāpes un klepu
Medus, sajaukts ar siltu ūdeni, nomierina kaklu un palīdz mazināt klepu. Pētījumi pat liecina, ka medus dažos gadījumos var būt efektīvāks par atsevišķiem aptiekās nopērkamiem pretklepus līdzekļiem.
Sniedz enerģiju
Medus satur glikozi un fruktozi, kas nodrošina organismu ar enerģiju. Ja ar medu saldinātu ūdeni izvēlas cukurotu gāzēto dzērienu vai saldu kafijas dzērienu vietā, tas var palīdzēt samazināt uzņemtā cukura daudzumu. Glāze ūdens ar medu parasti satur mazāk cukura nekā daudzi gatavie saldie dzērieni, tāpēc tā var būt veselīgāka alternatīva.
Palīdz uzturēt organisma šķidruma līdzsvaru
Medus pievienošana ūdenim var padarīt tā garšu patīkamāku un tādējādi veicināt lielāku šķidruma uzņemšanu. Organismam ir svarīgi uzņemt pietiekami daudz šķidruma, lai uzturētu enerģijas līmeni, normālu smadzeņu darbību un ķermeņa temperatūru.
Eksperti iesaka sievietēm dienā uzņemt aptuveni deviņas glāzes šķidruma, bet vīriešiem – apmēram 13 glāzes.
Veicina gremošanu
Neapstrādātam vai minimāli apstrādātam medum piemīt prebiotiskas īpašības. Tas nozīmē, ka medus veicina labvēlīgo baktēriju augšanu zarnās, savukārt šīs baktērijas palīdz uzturēt gremošanas sistēmas līdzsvaru.
Satur antioksidantus
Medus satur antioksidantus, tostarp flavonoīdus un fenolskābes, kas palīdz aizsargāt šūnas no oksidatīvā stresa.
Pētījumi liecina, ka uzturs, kas bagāts ar antioksidantiem, var veicināt sirds un smadzeņu veselību, kā arī palīdzēt samazināt hronisku slimību attīstības risku.
Palīdz cīnīties ar slimību izraisītājiem
Laboratoriskie pētījumi liecina, ka medum piemīt antibakteriāla, pretvīrusu un pretsēnīšu iedarbība. Medus var arī kavēt dažu pret antibiotikām izturīgu baktēriju vairošanos.
Medicīnā izmantotu medu lieto arī atsevišķu grūti dzīstošu brūču ārstēšanā.
Palīdz uzturēt veselīgu svaru
Ar cukuru bagātu gāzēto dzērienu vai saldu kafijas dzērienu aizstāšana ar ūdeni un medu var palīdzēt samazināt dienā uzņemto kaloriju daudzumu, raksta "Verywell Health".
Daži pētījumi liecina, ka medus var palīdzēt uzturēt vienmērīgāku cukura līmeni asinīs un labāk kontrolēt apetīti salīdzinājumā ar parasto galda cukuru. Tomēr jāatceras, ka medus satur daudz cukuru, tāpēc to vajadzētu lietot mērenā daudzumā, jo pārmērīga lietošana var veicināt svara pieaugumu.
Kad dzert siltu ūdeni ar medu?
Ūdeni ar medu var dzert jebkurā diennakts laikā, taču visbiežāk to lieto:
- no rīta pēc pamošanās;
- pirms treniņa;
- pēcpusdienā, kad jūtams enerģijas trūkums.
Daži cilvēki ūdeni ar medu dzer arī pirms gulētiešanas, lai mazinātu klepu vai nomierinātu sakairinātu kaklu.
Kas jāņem vērā?
Lai gan ūdens ar medu lielākajai daļai cilvēku ir drošs, jāatceras daži svarīgi ieteikumi.
- Lietojiet mēreni. Pārmērīgs medus daudzums palielina uzņemto kaloriju daudzumu un var paaugstināt cukura līmeni asinīs.
- Nedodiet medu bērniem līdz viena gada vecumam.
- Ņemiet vērā iespējamu alerģiju. Ja jums ir alerģija pret medu, pēc tā lietošanas var rasties nieze, pietūkums vai citas alerģiskas reakcijas pazīmes.
- Rūpējieties par zobu veselību. Medus satur dabiskos cukurus, kas var palielināt kariesa veidošanās risku.
Cilvēkiem ar cukura diabētu jākonsultējas ar ārstu. Medus satur daudz dabisko cukuru, un tā regulāra lietošana var ietekmēt cukura līmeni asinīs. Ja jums ir diabēts vai lietojat medikamentus cukura līmeņa pazemināšanai, pirms regulāras medus lietošanas ieteicams konsultēties ar ārstu.