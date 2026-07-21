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Šodien 05:21
Kļūdās gandrīz visi: kā saprast, vai cepeškrāsns apakšējā atvilktne ir piemērota mantu glabāšanai
Daudzi plīšu īpašnieki ir pārliecināti, ka apakšējā atvilktne zem cepeškrāsns paredzēta tikai cepešpannu un pannu glabāšanai. Taču tas ne vienmēr atbilst patiesībai.
Dažos modeļos tā kalpo gatavo ēdienu uzturēšanai siltumā, bet vecākās gāzes plītīs to var izmantot pat kā atsevišķu grilu.
Skaidrojam, kā noteikt, vai cepeškrāsns apakšējā atvilktne paredzēta mantu glabāšanai, ko tajā drīkst uzglabāt un no kādām kļūdām vajadzētu izvairīties.