Grilsiers vasaras garšās: RECEPTES
Vasara ir grilēšanas un nesteidzīgu maltīšu sezona, taču līdzās klasiskajam šašlikam un desiņām arvien biežāk gribas izmēģināt arī ko jaunu un vieglāku. Laba izvēle ir grilsiers.
Grilsiers ļauj dažādot ierastās garšas un bez lielas piepūles pagatavot gardas maltītes. Tāpēc "Dzintars" piedāvā divas receptes – čabatu un veģetāros hotdogus ar grilsieru –, kas iedvesmos vasaras ēdienkarti papildināt ar jaunām garšu kombinācijām.
Čabata ar trifeļu majonēzi, grilsieru un karamelizētiem sīpoliem
Nepieciešams:
ČABATAI
1 čabatas maizīte
100–120 g grilsiera
1 sauja rukolas
1 vidējs sīpols
1 ēdk. eļļas vai sviesta
1 tējk. cukura vai medus
šķipsna sāls
malti pipari pēc garšas
TRIFEĻU MAJONĒZEI
2 ēdk. majonēzes
½ tējk. trifeļu eļļas vai trifeļu pastas
šķipsna sāls
Pagatavošana:
Sīpolu sagriez plānās šķēlēs. Pannā uz vidējas uguns sakarsē eļļu vai sviestu, pievieno sīpolus un šķipsnu sāls. Cep 10–15 minūtes, līdz sīpoli kļūst mīksti un zeltaini. Pievieno cukuru vai medu un cep vēl dažas minūtes, līdz sīpoli kļūst viegli karamelizēti. Mazā bļodiņā sajauc majonēzi ar trifeļu eļļu vai trifeļu pastu. Pēc garšas pievieno šķipsnu sāls. Grilsieru sagriez biezās šķēlēs un apcep karstā pannā no abām pusēm, līdz tas kļūst zeltains. Čabatu pārgriez uz pusēm un viegli apgrauzdē. Uz abām maizes pusēm smērē trifeļu majonēzi. Apakšējā daļā liec grilsieru, karamelizētos sīpolus un rukolu. Pārliec otru čabatas pusi un pasniedz.
Veģetārie hotdogi ar grilsieru
Nepieciešams:
HOTDOGIEM
2 hotdogu maizītes
150–180 g grilsiera
1 laims
½ avokado
½ sarkanā sīpola
dažas halapenjo šķēlītes
svaigi pētersīļi
PĒTERSĪĻU, HALAPENJO UN LAIMA MĒRCEI
3 ēdk. majonēzes
sauja svaigu pētersīļu
dažas halapenjo šķēlītes
1–2 tējk. laima sulas
½ tējk. laima miziņu
šķipsna sāls
malti pipari pēc garšas
Pagatavošana:
Blenderī liec majonēzi, pētersīļus, halapenjo, laima sulu, laima miziņas, sāli un piparus. Sablendē viendabīgā, zaļā mērcē. Avokado sagriez garās šķēlēs un apslaki ar nedaudz laima sulas. Sarkano sīpolu sagriez ļoti plānās šķēlēs. Grilsieru sagriez garenās šķēlēs un apcep karstā pannā vai uz grila no abām pusēm, līdz tas ir zeltains. Hotdogu maizītes viegli apgrauzdē. Maizītēs smērē pētersīļu, halapenjo un laima mērci, liec grilsieru, avokado, sarkano sīpolu un vēl dažas halapenjo šķēlītes. Pārkaisi ar svaigiem pētersīļiem.