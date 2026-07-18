Lietus bija, bet vai būs sēnes? Speciāliste atklāj ne tik iepriecinošu ainu mežos
Pēc pēdējo nedēļu lietavām daudzi cer, ka meži drīzumā būs pilni ar gailenēm un baravikām. Taču speciālisti aicina nesteigties ar secinājumiem – lai gan sēņu sezona ir sākusies, pagaidām tā vērtējama kā samērā lēna.
Latvijas Nacionālā dabas muzeja pārstāve Diāna Meiere norāda, ka pirmās gaileņu mērces daudzviet tika gatavotas jau ap Jāņiem, un atsevišķos Latvijas reģionos gaileņu raža šobrīd ir pieņemama. Tomēr kopējā aina vēl nav tik iepriecinoša.
Sezona sākusies lēnāk nekā citus gadus
"Piemēram, pirmās bekas nereti parādās jau maijā vai jūnijā, bet šobrīd, jūlija vidū, redzētas vien vasaras baravikas un pa kādai sviesta bekai. Arī bērzlapu ir ļoti maz," stāsta Meiere.
Pēc viņas teiktā, Pierīgas mežos situāciju joprojām būtiski ietekmē sausums, tāpēc sēņu tur ir ļoti maz. Vienlaikus citviet Latvijā, kur mitruma bijis vairāk, jau manīti pirmie veiksmīgie atradumi. Sociālajos tīklos publicēti arī foto ar pirmajām ievērojamajām baraviku un dižsardzeņu ražām.
"Mēs gaidām lielāku sugu daudzveidību un aktīvāku sēņu augšanu. Cerams, ka pēc lietiem arī citur sēnes sāks augt aktīvāk," saka mikoloģe.
Vai lietavas sola bagātīgu sēņu sezonu?
Lai arī pēdējās nedēļās daudzviet lijis, prognozēt, kāda būs sēņu sezona kopumā, pagaidām nav iespējams.
"Mikologiem ir vēl grūtāk paredzēt sēņu ražas apjomu, nekā meteorologiem prognozēt nokrišņu daudzumu konkrētā vietā," atzīst Meiere.
Viņa skaidro, ka sēņu augšanu ietekmē ne tikai lietus, bet arī gaisa un augsnes temperatūra, kā arī šo faktoru kombinācija. Tāpēc speciāliste atturas no konkrētām prognozēm, vien piebilstot: "Ceru!"
Kad sāksies īstā sēņošanas sezona?
Uz jautājumu, kad varētu sākties aktīvākais sēņošanas laiks, Meiere atbild vienkārši – tad, kad sēnēm būs piemēroti augšanas apstākļi.
"Pašlaik lielākajā daļā Latvijas teritorijas joprojām ir par sausu. Tomēr laiks sēņu augšanai vēl ir – sezona var turpināties līdz pat oktobra beigām vai pat novembra sākumam."
Tas nozīmē, ka pat tad, ja jūlija vidū meži vēl nav bagāti ar sēnēm, sēņotājiem nav pamata zaudēt cerību. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, īstā sēņu sezona vēl tikai var būt priekšā.