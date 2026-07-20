Vasaras darbi: biežākie traumu cēloņi vasarā un kā no tiem izvairīties
Vasaras sezonā cilvēki arvien vairāk laika pavada dārzā, veic dažādus remontdarbus, labiekārto īpašumu un gatavojas nākamajai apkures sezonai, bet līdz ar aktivitāšu pieaugumu palielinās arī traumu risks – kritieni, sasitumi un citas dažādas sadzīves traumas, kas bieži kļūst par iemeslu, kādēļ nepieciešams vērsties ne tikai pēc medicīniskas palīdzības, bet arī pie apdrošinātāja.
If Nelaimes gadījumu apdrošināšanas pieredze liecina, ka visbiežāk traumas rodas ne tikai sarežģītu darbu laikā, bet arī šķietami parastās situācijās, kad cilvēks steidzas, ir noguris, neuzmanīgs vai neizmanto atbilstošus drošības līdzekļus.
“Vasarā cilvēki aktīvi veic dažādus darbus mājās un dārzā – pļauj zāli, zāģē zarus un kokus, gatavo malku nākamajai apkures sezonai un steidz pabeigt iecerētos remontdarbus. Daļa traumu rodas negaidīti, piemēram, neveiksmīgi pagriežoties, paklūpot vai nepareizi ceļot smagumu, tāpēc svarīgi atcerēties, ka arī ikdienas darbiem nepieciešama atbilstoša sagatavošanās un koncentrēšanās uz veicamo darbu,” norāda If Nelaimes gadījumu apdrošināšanas produkta vadītāja Inga Draule.
Dārza darbi – drošība pirmajā vietā
Dārza darbi sniedz iespēju pavadīt laiku svaigā gaisā, taču tie var ietvert arī dažādus riskus – tiek izmantoti asi instrumenti un tehnika, celti smagumi, kā arī nereti jāveic darbi augstumā, piemēram, uz kāpnēm vai jumta.
Kāds If Apdrošināšanas klients, izceļot no automašīnas kūdras maisus, neveiksmīgi pagriezās un sajuta stipras sāpes kreisajā celī. Lai gan sākotnēji šķita, ka sāpes mazināsies, nākamajā dienā trauma joprojām bija jūtama, tādēļ nācās vērsties pēc medicīniskas palīdzības. Savukārt citam klientam, veicot ceriņu izzāģēšanas darbus, motorzāģis aizķērās un, atlecot atpakaļ, trāpīja pa galvu.
Arī šķietami vienkāršas darbības var beigties nepatīkami. Ir reģistrēts gadījums, kad, pļaujot zāli, cilvēks pamanīja satrupējušu koka stumbru un ar kāju mēģināja pārbaudīt, vai tas ir irdens. Koks izrādījās vesels un stingrs, un rezultātā tika gūta kājas īkšķa trauma, par kuru tika izmaksāta vairāk nekā 500 eiro atlīdzība.
Īpaša piesardzība jāievēro, veicot darbu ar smagiem un asiem instrumentiem. Kādam klientam, cērtot malku, cirvis nejauši izslīdēja, radot brūci kājā virs potītes.
Kritieni – viena no biežākajām traumām vasarā
Kritieni ir viens no biežākajiem traumu iemesliem gan mājās, gan dārzā. Īpaši bīstami ir darbi augstumā, piemēram, jumta remonts, koku apgriešana vai darbi uz kāpnēm.
If Nelaimes gadījumu apdrošināšanā ir reģistrēts gadījums, kad cilvēks vasarnīcā mēģināja nojaukt vecu elektrības stabu. Uzkāpjot pa trepēm uz staba, cilvēks konstatēja, ka konstrukcija ir bojāta, un nopuvušais stabs kopā ar cilvēku un trepēm nogāzās. Citā situācijā mājas remonta laikā cilvēks nokrita no aptuveni 2 m augstuma un salauza roku – par gūto traumu tika izmaksāta vairāk nekā 2400 eiro liela atlīdzība.
“Bieži vien cilvēki darbus augstumā veic, izmantojot to, kas ir pa rokai, piemēram, nestabilas kāpnes vai nepiemērotus balstus, bet pat neliels augstums krītot var radīt nopietnas sekas. Drošības aprīkojums un stabila, kontrolēta darba vide ir ļoti svarīga,” skaidro I. Draule.
Kā samazināt traumu risku?
Lai izvairītos no traumām, svarīgi ne tikai izmantot pareizus instrumentus, bet arī izvērtēt savas spējas un darba apstākļus. If Apdrošināšanas eksperti iesaka:
- celt smagumus pareizi – nevis ar muguru, bet gan izmantojot kāju spēku un saglabājot stabilu pozu;
- izmantot piemērotus instrumentus – bojāti vai nepiemēroti darba rīki palielina negadījumu risku;
- sargāt acis, rokas un elpceļus – izmantojot aizsargbrilles, darba cimdus un nepieciešamības gadījumā respiratoru;
- ievērot piesardzību ar elektrību – pirms darbu sākšanas pārliecināties par drošību un neizmantot bojātas ierīces;
- ievērot drošību, strādājot augstumā, – izmantot stabilas kāpnes un pārliecināties par to novietojumu;
- izvēlēties piemērotu darba pozu un apavus – jo sevišķi ilgstoši veicamu darbu laikā;
- ievērot atpūtas pauzes un nesteigties – nogurums un steiga bieži kļūst par galveno iemeslu neuzmanībai un traumām.
“Daudzus negadījumus iespējams novērst ar vienkāršiem piesardzības pasākumiem. Pirms uzsākt darbu, vērts padomāt ne tikai par rezultātu, bet arī par drošāko veidu, kā to sasniegt. Dažas sagatavošanās minūtes var pasargāt no ilgstošas ārstēšanās un neparedzētiem izdevumiem,” piebilst I. Draule.
Lai gan pilnībā izvairīties no visiem negadījumiem nav iespējams, pārdomāta rīcība, piemērots aprīkojums un uzmanīga rīcība palīdz būtiski samazināt traumu risku. Papildu drošību sniedz arī If Nelaimes gadījumu apdrošināšana, kas var palīdzēt segt ar traumām saistītos izdevumus.