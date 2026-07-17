Kamēr citi jau apspalvojas, šis vēl tikai mazulis: ligzdā atrod neparasti vēlu izšķīlušos ērglēnu
AS “Latvijas valsts meži’ (LVM) vides eksperts, ornitologs Uģis Bergmanis, veicot ikgadējo mazo ērgļu monitoringu parauglaukumā “Murmastiene”, Atašienes pagastā, vienā no ligzdām konstatējis neierasti vēlu izšķīlušos mazo ērglēnu.
Vides eksperts lēš, ka mazais ērglēns 10. jūlijā, kad ligzdā tika atrasts, bija aptuveni 7 dienas vecs, tātad izšķīlies, visticamāk, 3. jūlijā. Parasti mazie ērgļi šķiļas daudz agrāk.
Uģis Bergmanis skaidro: “Jaunie ērglēni parasti šķiļas jūnija pirmajā dekādē. Zinot, ka mazie ērgļi olu perē 39 dienas, šī mazā ērglēna ola izdēta aptuveni 26. maijā. Parasti pirmā ola tiek izdēta par mēnesi agrāk – periodā no 25. aprīļa līdz 1. maijam.
Tik vēla olas izdēšana var būt skaidrojama vai nu ar vēlāku ērgļu atlidošanu, vai arī partnera maiņu. Piemēram, mātīte atlidojusi laicīgi, bet tēviņš atlido vēlāk.”
Savukārt citā parauglaukuma ligzdā, Mētrienas pagastā, Uģis Bergmanis monitoringa veikšanas laikā apgredzenoja jau daļēji apspalvojušos un konkrētajam laikam atbilstoša lieluma mazo ērgli.
Ligzdā daļēji apspalvojies un konkrētajam laikam atbilstoša lieluma mazais ērglis - jau raibs apsvaljomums, ērglēnam izplesti spārni.
LVM ik gadu veic šīs īpaši aizsargājamās sugas monitoringu sešos parauglaukumos dažādās Latvijas daļās, iegūstot vērtīgu informāciju par sugas populācijas izmaiņām un lielumu.