Gaidāmi ciemiņi? Sagatavo uzkodas uz iesmiņa - astoņas garšīgas idejas
Labs variants piknikam vai ballītei. Uz katra iesmiņa nevajag likt vairāk par 3–4 produktiem – tas atvieglo ēšanu un ēdājiem izvēli.
Ravioli iesmiņi
Sastāvdaļas:
ravioli
pesto mērce
ķiršu tomāti
mini mocarellas bumbiņas
Pagatavošana:
Ravioli novāri saskaņā ar instrukciju. Nokās un atdzesē. Liec traukā, pievieno pesto un apviļā. Ver uz iesmiņa vienu ravioli, tad tomātiņu un mocarellas bumbu.
Šķiņķa iesmiņi
Sastāvdaļas:
kūpināts šķiņķis
marinēti gurķi
siers
Pagatavošana:
Šķiņķi sagriez ap 1½ cm platās sloksnēs, ko saritini kamoliņos. Gurķus sagriez 2 cm lielos posmos, sieru – kubiņos. Ver produktus uz iesma, sākot un beidzot ar siera kubiņu, jo tas noturēs pārējos produktus vietā.
Vistas gaļas iesmiņš
Sastāvdaļas:
kūpināta vistas krūtiņa
konservētu ananasu gabaliņi
sarkanā paprika
Sriračas mērce
Pagatavošana:
Gaļu, papriku un, ja nepieciešams, arī ananasu, sagriez kubiņos. Ver vistu, ananasu gabaliņus un papriku uz iesmiņa un mazliet apslaki ar Sriračas mērci.
Biešu un siera iesmiņi
Sastāvdaļas:
vārīta vai cepta biete
cietais kazas siers
svaigs gurķis
maurloki
Pagatavošana:
Bieti, sieru un gurķi sagriez kubiņos. Sīki sagriez maurlokus. Ver produktus uz iesmiņa un apviļā visu lociņos.
Brī siera iesmiņi
Sastāvdaļas:
brī siers
bumbieris
apgrauzdēta maize
medus
svaigs timiāns
Pagatavošana:
Sieru, bumbieri un maizi sagriez kubiņos. Ver tos uz iesmiņa un visu mazliet apslaki ar medu. Pārkaisi ar timiāna lapiņām.
Siļķu iesmiņi
Sastāvdaļas:
marinēta siļķe
mazi vārīti kartupeļi
vārītas paipalu olas
konservēti pērļu sīpoliņi
dilles
Pagatavošana:
Ver visus produktus uz iesmiņiem un pārkaisi ar sakapātām dillēm.
Vīnogu un siera iesmiņi
Sastāvdaļas:
dažādas vīnogas bez sēkliņām
fetas siers
apgrauzdētas mandeļu plāksnītes
Ementāles siers
stingrs zilā pelējuma siers
Pagatavošana:
Sierus sagriez kubiņos. Fetu apviļā mandeļu plāksnītēs. Sierus pārmaiņus ar vīnogām ver uz iesmiņiem.
Zemeņu iesmiņi
Sastāvdaļas:
zemenes
banāni
zefīri
citrona sula
Pagatavošana:
Ja zemenes ir lielas, pārgriez tās uz pusēm. Banānus sagriez biezās ripās un mazliet apslaki ar citrona sulu, lai tie nekļūtu tumši. Zefīru sagriez kumosa izmēra gabalos. Ver produktus uz iesmiņa. Te piestāv šokolādes mērce.