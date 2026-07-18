Izņēmi pārtiku no saldētavas, bet neizlietoji? Lūk, vai to drīkst sasaldēt atkārtoti
Gandrīz ikvienam gadījies no saldētavas izņemt vairāk pārtikas, nekā nepieciešams. Rodas jautājums – vai atlikumu drīkst likt atpakaļ saldētavā, vai arī tas jāizmet?
Atbilde nav viennozīmīga, jo viss atkarīgs no tā, kā produkts ticis atkausēts un cik ilgi atradies istabas temperatūrā.
Galvenais nav sasaldēšana, bet baktērijas
Speciālisti uzsver, ka saldētava baktērijas nenogalina – tā tikai aptur to vairošanos. Tiklīdz produkts atkūst, mikroorganismi atkal sāk vairoties.
Tieši tāpēc svarīgākais jautājums ir nevis "cik reizes sasaldēts", bet "cik ilgi produkts bijis silts".
Kad atkārtota sasaldēšana ir droša?
Parasti to drīkst darīt, ja:
- produkts atkausēts ledusskapī;
- tas nav ilgi stāvējis istabas temperatūrā;
- nav mainījusies smarža vai izskats.
Kuri produkti labāk panes atkārtotu sasaldēšanu?
Gaļa
Neapstrādātu gaļu var atkārtoti sasaldēt, ja tā atkausēta ledusskapī un nav ilgstoši atradusies istabas temperatūrā.
Īpaši uzmanīgi jābūt ar malto gaļu, jo tajā baktērijas var vairoties ātrāk. Arī vistas gaļu atkārtoti sasaldēt ieteicams tikai tad, ja tā atkausēta drošos apstākļos.
Zivis
Zivis atkārtoti sasaldēt var, ja tās nav ilgstoši atradušās siltumā. Tomēr jāņem vērā, ka pēc atkārtotas sasaldēšanas var pasliktināties garša un tekstūra.
Ogas un augļi
Ogas tehniski var sasaldēt atkārtoti, taču tās bieži kļūst mīkstākas un ūdeņainākas. Tās labāk izmantot smūtijos, ievārījumos vai desertos.
Maize
Maize parasti atkārtotu sasaldēšanu panes labi. Svarīgi, lai tā nav kļuvusi mitra vai ilgstoši atradusies istabas temperatūrā.
Gatavi ēdieni
Pagatavotu ēdienu var atkārtoti sasaldēt, ja tas pēc pagatavošanas ātri atdzesēts un pareizi uzglabāts. Tomēr nav ieteicams vienu un to pašu ēdienu vairākkārt sasaldēt un atkausēt.
Piena produkti
Daži piena produkti, piemēram, sviests vai cietie sieri, saldēšanu panes labāk. Savukārt piens, krējums un līdzīgi produkti pēc atkausēšanas var mainīt konsistenci.
Saldējums
Saldējumu atkārtoti sasaldēt nav ieteicams. Ja tas ir pilnībā izkusis, tajā var sākt vairoties mikroorganismi, turklāt mainās tā struktūra.
Īpaši uzmanīgi jābūt ar gaļu un zivīm
Tieši gaļa un zivis ir produkti, kuriem pārtikas drošības ziņā jāpievērš vislielākā uzmanība. Ja tie ilgstoši atradušies istabas temperatūrā, atkārtota sasaldēšana nav ieteicama.
Kā ir ar gatavu ēdienu?
Ja ēdiens pēc pagatavošanas ātri atdzesēts un uzglabāts ledusskapī, to parasti var sasaldēt.
Tomēr speciālisti neiesaka vienu un to pašu produktu vairākkārt sasaldēt un atkausēt.
Kādi produkti kvalitāti zaudē visātrāk?
- ogas;
- salāti;
- kartupeļi;
- krēmveida ēdieni;
- piena produkti.
Tie kļūst ūdeņaini un zaudē tekstūru.