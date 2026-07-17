Zemesvēzis dārzā: augi pēkšņi nīkuļo? Lūk, kā atpazīt un uzveikt kaitēkli
Zemesvēzis ir viens no nepatīkamākajiem dārza kaitēkļiem. Noskaidro, kā tas nonāk dārzā un kā ar to cīnīties.
Gadās, ka dārzā pēkšņi kāds augs sāk nīkuļot un nobeidzas, tad otrs, tad vēl kāds. Tādos gadījumos dārznieks cenšas noskaidrot, kāpēc tā noticis. Ja, izrokot augu, atklājas, ka tā saknes ir nograuztas, visticamāk, šos nedarbus paveicis racējcircenis – kukainis, kuru sarunvalodā dēvējam par zemesvēzi.
Vienmēr izsalcis
Patiesībā no vēža šajā kukainī nav ne smakas – tas ir taisnspārņu kārtas kukainis, tuvs radinieks sienāžiem un siseņiem. Zemes virspusē tas iznāk tikai vēlās vakara stundās un naktīs. Pārējo laiku tas pavada zem zemes, kur rok alas 5 līdz 15 cm dziļumā.
Zemesvēžu dzīves un attīstības cikls ir salīdzinoši garš, un tikai trešajā gadā tie ir pilnībā attīstījušies kā īpatņi, kas var vairoties. Taču tas tiem neliedz jau pirmajos pāris dzīves gados postīt dārzeņu un puķu dobes. Jāteic gan, ka zemesvēzis nav strikts veģetārietis, kurš pārtiek tikai no augu jaunajām saknēm. Tas labprāt ēd arī par sevi mazākus kukaiņus, sliekas, zirnekļus un citas dzīvās radības. Šim postītājam īpaši iet pie sirds jaunu augu saknes – tomātu, burkānu, zirņu, biešu, zemeņu un arī kartupeļu –, bet garām nelaidīs arī pārējo, kas aug dārzā.
No kurienes uzrodas, un kā dabūt prom?
Visbiežāk šo viesi uz savu dārzu ataicinām paši, piemēram, ar melnzemes vai kūtsmēslu kravu. Tajā, visticamāk, ir zemesvēžu oliņas, no kurām šie kukaiņi izšķiļas un sāk savu uzvaras gājienu pa dārzu. Tāpēc ar kūtsmēslu un melnzemes iegādi jābūt uzmanīgiem. Ja zemesvēži būs kādam no tuvākajiem kaimiņiem, tie noteikti ieviesīsies arī tavā dārzā, un, lai no negantniekiem tiktu vaļā, visiem vajadzēs apvienot spēkus. Vienatnē pret zemesvēzi nav iespējams cīnīties, ja vien nedzīvo vientuļā lauku sētā.
No zemesvēžiem atbrīvoties var ar dažādām metodēm – lamatām, speciālu augsnes apstrādi, ķīmiju, kā arī, iesaistot cīņā to dabīgos ienaidniekus.
* Lamatas. Ja zini, kur zemesvēži mitinās, noklāj tur zemi ar 10–40 cm biezu salmu kārtu. Regulāri laisti šo salmu klājienu ar ūdeni. Pēc pāris nedēļām pacel to uz augšu – visticamāk, tur būs zemesvēži. Salasi tos un likvidē.
* Rudenī izroc dārzā vairākus grāvjus vai bedres 30–50 cm dziļumā un piepildi ar kompostu, salmiem vai kūtsmēsliem. Īpaši ieteicami ir zirgu mēsli. Kad temperatūra būs zem nulles, var iet lūkot, kas iekritis lamatās. Zemesvēži būs tur iekārtojušies uz ziemošanu.
* Zemē ieroc burku, tā lai augšmala ir pāris cm zem zemes līmeņa, un piepildi to ar kaut ko rūgstošu – alu, ievārījumu vai ūdeni ar cukuru. Piesedz burku ar dēlīšiem, bet atstāj spraugu, pa kuru zemesvēzim tur ielīst. Reizi nedēļā pārbaudi un izņem tos, kas tikuši burkā.
* Veikalos var nopirkt dažādus ķīmiskus līdzekļus šo kaitnieku iznīcināšanai, bet tas ir galējais pasākums, kad nekas cits pret zemesvēžiem vairs nelīdz. Labāk vispirms izmantot tautas metodi - dārzā izkaisīt nelielos gabalos sadrupinātas, nevis smalki samaltas olu čaumalas. Tās ēdelīgajiem radījumiem ļoti garšo, bet viņu gremošanas sitēma ar čaumalām netiek galā, tāpēc zemesvēži iet bojā.
* Talkā var ņemt ziepjūdeni vai augu eļļu – ielej to zemesvēžu alās. Tas šiem kukaiņiem ļoti nepatīk, tāpēc nejauceņi izlīdīs no alas. Bet tev jābūt pietiekami veiklai, lai kaitniekus noķertu.
* Zemesvēžu dabīgie ienaidnieki ir kurmji. Šie racēji ar lielu prieku ķer un ēd savus pazemes konkurentus. Arī pupuķiem garšo zemesvēži, taču šie putni pie mums nav plaši izplatīti.