Kāpēc fasādes krāsa lobās? 5 kļūdas, ko nepieļaut pirms pārkrāsošanas
Fasādes pārkrāsošana šķiet vienkāršs vasaras darbs, taču rezultāts būs labs tikai tad, ja virsma ir pareizi sagatavota un krāsa izvēlēta atbilstoši mājas materiālam. Pretējā gadījumā jaunais pārklājums var sākt lobīties jau pēc pāris sezonām.
Vasarā mājas ārpuses bojājumi redzami vislabāk — saulē atklājas plaisas, izbalējusi krāsa, mitruma plankumi un vietas, kur apdare sākusi atdalīties. Pirms pirkt krāsu un ķerties pie darba, svarīgi saprast, kāpēc esošais pārklājums ir bojāts.
Ja fasādes atjaunošana pāraug lielākā remontā — jālabo apmetums, cokols, notekas vai siltinājums — viens no risinājumiem var būt Banknote kredīts mājokļa atjaunošanai vai remontam. Pirms lēmuma svarīgi izvērtēt darbu apjomu, izmaksas un savas finansiālās iespējas.
1. Krāsošana uz mitras virsmas
Viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc krāsa lobās, ir mitrums. Ja sienā joprojām ir ūdens vai fasāde nav pietiekami nožuvusi pēc lietus, krāsa nevar pareizi pieķerties virsmai.
Pirms krāsošanas jāpārliecinās, ka fasāde ir sausa. Īpaši jāuzmanās ēkas ēnainajās pusēs, pie cokola, zem palodzēm un vietās, kur ūdens tek no bojātām notekām.
2. Vecā krāsa nav notīrīta
Ja jaunā krāsa tiek uzklāta virs veca, vaļīga pārklājuma, tā turēsies tikai tik labi, cik labi turas apakšējais slānis. Tāpēc lobījusies krāsa, putekļi, netīrumi un aļģes pirms darba jānotīra.
Dažreiz pietiek ar birsti un mazgāšanu, bet sliktākā stāvoklī var būt vajadzīga slīpēšana vai bojātā apmetuma noņemšana. Šis sagatavošanas posms bieži ir svarīgāks par pašu krāsošanu.
3. Nepiemērota krāsa konkrētai fasādei
Krāsa jāizvēlas pēc fasādes materiāla, nevis tikai pēc toņa. Koka apdarei, minerālapmetumam, betona vai iepriekš krāsotai virsmai var būt vajadzīgi atšķirīgi risinājumi.
Svarīgi, lai krāsa ļauj virsmai “elpot” un ir piemērota āra apstākļiem. Ja izvēle nav skaidra, labāk konsultēties ar speciālistu vai krāsu veikala pārdevēju, paņemot līdzi informāciju par fasādes materiālu.
4. Netiek atrisināts bojājuma cēlonis
Ja krāsa lobās vienā un tajā pašā vietā, iemesls bieži nav pati krāsa. Problēmu var radīt bojātas notekas, ūdens šļakatas no zemes, slikta ventilācija, plaisas apmetumā vai mitrums pie pamatiem.
Šādā gadījumā pārkrāsošana tikai uz laiku noslēps bojājumu. Vispirms jānovērš cēlonis, un tikai pēc tam jāatjauno fasādes apdare.
5. Darbs tiek veikts nepiemērotos laikapstākļos
Krāsošanai neder ne pārāk karsta saule, ne lietus, ne stiprs vējš. Ja krāsa žūst pārāk ātri vai virsma darba laikā kļūst mitra, pārklājums var neveidoties vienmērīgs un izturīgs.
Vislabāk izvēlēties sausu, mēreni siltu dienu un sekot ražotāja norādījumiem par temperatūru, žūšanas laiku un nepieciešamo kārtu skaitu.
Pirms krāsošanas sagatavo plānu
Pirms darba sākšanas apskati visu fasādi, atzīmē bojātās vietas un saproti, vai vajadzīga tikai krāsošana vai arī plašāks remonts. Tāme palīdzēs saprast, cik izmaksās materiāli, sagatavošana, darbs, sastatnes vai pacēlājs.
Kreditēšana ir saistīta ar risku. Pirms aizdevuma noformēšanas izvērtējiet savas finansiālās iespējas un iepazīstieties ar līguma nosacījumiem.
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