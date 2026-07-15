Veca māja, jauni plāni: ar ko sākt, ja īpašumu gribas sakārtot pakāpeniski?
Vecākā mājā darbu parasti netrūkst — vienā vietā jāpielabo jumts, citā jārisina mitrums, vēl kaut kur prasās sakārtot pagalmu vai saimniecības ēku. Lai viss nešķistu pārāk liels un neskaidrs, svarīgi sākt ar plānu.
Mantota māja, lauku īpašums vai sen iegādāts ģimenes mājoklis bieži nāk kopā ar garu darbu sarakstu. Daļa uzlabojumu ir redzami uzreiz, piemēram, fasāde, žogs vai pagalms. Citi nav tik pamanāmi, bet ilgtermiņā ir vēl svarīgāki — jumts, pamati, apkure, elektroinstalācija vai mitruma novēršana.
Ja plānotie darbi ir lielāki un tos grūti nosegt no ikmēneša budžeta, viens no risinājumiem var būt Banknote nekustamā īpašuma aizdevums. Pirms lēmuma svarīgi izvērtēt darbu apjomu, īpašuma stāvokli un savas finansiālās iespējas.
Vispirms — drošība un mitrums
Pirms domāt par vizuāliem uzlabojumiem, jāpārbauda lietas, kas var radīt lielākus bojājumus. Jumta noplūde, mitrums sienās, bojātas notekas, nestabilas kāpnes vai nolietota elektroinstalācija parasti ir svarīgāka par krāsas maiņu vai jaunu terasi.
Ja mājā ir mitruma smaka, pelējuma pēdas vai regulāri slapjas sienas, vispirms jāatrod cēlonis. Tikai pēc tam ir jēga atjaunot apdari.
Sadaliet darbus pa zonām
Lai darbu saraksts nekļūtu pārāk haotisks, īpašumu var sadalīt zonās: māja, jumts, pagalms, saimniecības ēkas, piebraucamais ceļš un komunikācijas.
Pie katras zonas pierakstiet, kas jādara uzreiz, ko var atlikt un kas būtu vēlams nākotnē. Šāds saraksts palīdz saprast, kuri darbi ir steidzami un kuri vairāk saistīti ar ērtību vai vizuālo izskatu.
Ne visu vajag darīt vienā vasarā
Vecā īpašumā bieži rodas vēlme beidzot “sakārtot visu”. Tomēr praktiskāk ir izvēlēties darbu secību. Piemēram, pirms fasādes atjaunošanas jāpārliecinās, ka jumts un notekas ir kārtībā. Pirms bruģēšanas jāizdomā ūdens novadīšana un vārtu novietojums.
Pareiza secība palīdz izvairīties no situācijas, kad pēc viena paveikta darba drīz jālauž vaļā jau sakārtota vieta.
Tāme palīdz pieņemt mierīgāku lēmumu
Pirms lielākiem darbiem vēlams aprunāties ar meistaru un sagatavot vismaz aptuvenu tāmi. Tajā jāiekļauj ne tikai materiāli, bet arī darbs, piegāde, tehnika, demontāža un iespējamās papildu izmaksas.
Budžetā ieteicams paredzēt arī rezervi. Vecākās mājās darbu laikā bieži atklājas lietas, kuras no ārpuses nebija redzamas.
Domājiet par ilgtermiņa ieguvumu
Labs jautājums pirms katra lielāka darba: vai tas palīdzēs īpašumu lietot ērtāk, drošāk vai samazinās nākotnes izmaksas? Ja atbilde ir jā, tas var būt ieguldījums īpašuma sakārtošanā, nevis tikai kārtējais tēriņš.
Nekustamais īpašums kalpo kā nodrošinājums visā aizdevuma atmaksas laikā. Kreditēšana ir saistīta ar risku. Pirms aizdevuma noformēšanas izvērtējiet savas finansiālās iespējas un iepazīstieties ar līguma nosacījumiem.
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